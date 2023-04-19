تسجيل تراجع جديد في سعر صرف الدولار والسعودي اليوم

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أسعار صرف العملات الإجنبية مقابل الريال اليمني الأربعاء - 19/04/2023
في صنعاء
-الدولار الأمريكي
شراء = 515 بيع = 530
-الريال السعودي
شراء = 137 بيع = 141
في عدن
-الدولار الأمريكي
شراء = 1205 بيع = 1213
-الريال السعودي
شراء = 321 بيع = 323