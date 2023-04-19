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تسجيل تراجع جديد في سعر صرف الدولار والسعودي اليوم

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الإجنبية مقابل الريال اليمني الأربعاء - 19/04/2023

في صنعاء

-الدولار الأمريكي

شراء = 515 بيع = 530 

-الريال السعودي

شراء = 137 بيع = 141

في عدن 

-الدولار الأمريكي

شراء = 1205 بيع = 1213 

-الريال السعودي

شراء = 321 بيع = 323

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