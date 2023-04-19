دعوة إلى النيابة العامة السعودية ضد رونالدو بتهمة الفعل الفاضح.. هل ما قام به يستوجب الترحيل

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أعلنت دكتورة القانون الدولي نوف بنت أحمد، التقدم بعريضة للنيابة العامة السعودية ضد ما وصفته بـ"الفعل الفاضح" من لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو ضد جماهير نادي الهلال.
وانتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رونالدو، وهو يوجه حركة مشينة إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر، بهدفين دون رد أمس الثلاثاء، في المباراة المقدمة من الجولة 25 من الدوري السعودي.
وأعادت نوف بنت أحمد عبر حسابها على موقع "تويتر"، نشر الفيديو "المشين" لرونالدو وكتبت: "لست متابعة للشأن الرياضي، حتى ولو استفز جمهور الهلال رونالدو، لم يوفق في الرد عليهم".
وأضافت: "السلوك الصادر من رونالدو يعتبر جريمة، فعل فاضح علني وهي من الجرائم المستوجبة للتوقيف، والإبعاد (الترحيل) إذا وقعت من أجنبي، لذا سنتقدم بعريضة للنيابة العامة بهذا الشأن".
وناشدت المستشارة القانونية لجنة الانضباط والأخلاق في السعودية، المساواة وتطبيق القانون على رونالدو كما تم تطبيقه على كيتا، في إشارة إلى واقعة الغيني الحسن كيتا لاعب الاتحاد السابق، الذي قام بتصرفات غير أخلاقية بيديه إلى جانب قيامه بالبصق تجاه مساعد الحكم الثاني خلال المباراة التي جمعت "العميد" بالشباب في موسم 2007-2008.
وحينها تم طرد كيتا من الدوري السعودي ومنع الأندية من التعاقد معه