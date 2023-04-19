إعلاميو الشرعية يناشدون مجلس القيادة بصرف مرتباتهم :تم تخديرنا بوعود مظللة

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عبر منتسوبو الإعلام الرسمي عن أسفهم جراء عدم إيفاء المسئولين بوعودهم المتكررة لهم والتي كان آخرها صرف راتب شهر ديسمبر 2022.
وقالوا في بيان صادر عنهم اليوم أنه تم تخديرهم بوعود مضللة تدفعهم للتصميم على انتزاع حقوقهم المشروعة.
وناشدوا في بيانهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالتوجيه بسرعة حل المشكلة وتنفيذ الوعود لإنقاذ الاعلاميين وأسرهم الذين لايتوانوا عن العمل الدائم حتى في أيام العطل والإجازات الرسمية بما فيها أيام العيد.
وكان الاعلاميون قد تلقوا في وقت سابق بعد نجاح حملتهم الموسومة ب #الاعلام_الرسمي_يحتضر
وعودا من قبل مكتب رئيس مجلس الرئاسة والمالية ووزارة الاعلام بصرف راتبين في رمضان لكنهم لم يتسلموا سوى راتب واحد فقط.
ويطالب الاعلاميون في القطاع الرسمي بصرف جميع رواتبهم المتأخرة ورفع الرواتب المتدنية وضم العاملين من زملائهم في كشوفات المالية والذين لم تصرف لهم أي مرتبات.
هذا وأكد الإعلاميون العاملون في قناتي اليمن وعدن الفضائيتين وإذاعة صنعاء ووكالة الأنباء اليمنية سبأ في البيان الصادر عنهم استمرار مطالبتهم وتصعيدهم حتى تنفيذ جميع مطالبهم المستحقة.