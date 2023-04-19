مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائيا.. وجه برفع الجاهزية القتالية في مختلف وحدات الجيش والاستعداد لكل الاحتمالات

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد مجلس الوزراء على ضرورة رفع الجاهزية القتالية في مختلف وحدات الجيش والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، لبحث تطورات الأوضاع العامة على المستوى الداخلي والخارجي، والتداول بشأن مستجدات التحركات الإقليمية والاممية والدولية لإحياء مسار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.



وحيا مجلس الوزراء، أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع الملاحم البطولية في مواجهة انقلاب جماعة الحوثي الإيرانية، ومشروعه الطائفي وفقا لموقع الجيش سبتمبر نت.



وتطرق الدكتور معين عبدالملك، إلى المقترحات المطروحة لخارطة الطريق نحو احياء مسار السلام والتي يرعاها الأشقاء في المملكة العربية السعودية امتدادا لمبادرتهم المعلنة في مارس 2021، ورؤية الحكومة للتعاطي معها وفق كل الاحتمالات.. مجددا دعم جهود الأشقاء في المملكة وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة إلى انهاء الأزمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.



واستعرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة لتجاوز التحديات الاقتصادية وما أبداه الأشقاء في المملكة من استعداد لدعم جهود الحكومة .. موجها بتكثيف الجهود لضمان استقرار الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والمياه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشامل الذي أثمر بشكل ملموس في تحقيق الاستقرار الاقتصادي النسبي.



وبارك مجلس الوزراء، للمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسراً نجاح صفقة التبادل وفقا لاتفاق سويسرا والعودة سالمين الى اهاليهم، واهمية الاستمرار في جهود إغلاق هذا الملف الإنساني والبناء عليه لتحقيق السلام الشامل والعادل في ربوع اليمن.. مثمنا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرامي لإغلاق هذا الملف الإنساني، وكذا جهود الفريق الحكومي ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تسهيل عمليات الإفراج والتبادل.. مهنئا وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي، والصحفيين الأربعة وكل المفرج عنهم بنيلهم الحرية وخروجهم من سجون ميليشيا الحوثي ، بعد سنوات من الاعتقال إلى جانب مئات الأبطال المدافعين عن الوطن والثورة والجمهورية.