اللواء سلطان العرادة يشيد بموقف مملكة السويد في محاولة حل الأزمة اليمنية ومعالجة تداعياتها

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم بالدور الإيجابي الذي تلعبه مملكة السويد للمساعدة في حل الأزمة اليمنية، والمساهمة في معالجة تداعياتها السياسية والاقتصادية والإجتماعية واحتواء آثارها الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بالمبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمبني، وناقش معه آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في الساحة اليمنية على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني وكذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام .

وخلال اللقاء الذي حضره نائب السفير السويدي لدى بلادنا أريك سالمغرين فون شانتز بحث اللواء العرادة العلاقات الثنائية بين اليمن ومملكة السويد وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.

مثمناً جهود الحكومة السويدية لدعم الشعب اليمني ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد وإنهاء معاناة اليمنيين من خلال استضافتها المتكررة لجولات المفاوضات التي جرت بين الأطراف اليمنية واحتضانها لعدة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم اليمن خلال السنوات الماضية.

وأكد عضو مجلس القيادة موقف مجلس القيادة الرئاسي الثابت من عملية السلام ودعم كافة الجهود الاقليمية والدولية ومساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الرامية لوقف الحرب وإحلال السلام الدائم في كل ربوع الوطن.

، معرباً عن أمله في استمرار الدور الإيجابي والمؤثر للحكومة السويدية في اليمن بما يسهم في إنهاء أسوأ أزمة إنسانية سببتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بانقلابها على الدولة وسيطرتها على مؤسساتها نهاية العام 2014م .