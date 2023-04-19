مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً استثنائيا.. وجه برفع الجاهزية القتالية في مختلف وحدات الجيش والاستعداد لكل الاحتمالات اللواء سلطان العرادة يشيد بموقف مملكة السويد في محاولة حل الأزمة اليمنية ومعالجة تداعياتها تحالف دعم الشرعية يتحدث عن تصرف حوثي غير أخلاقي ولا إنساني بشأن صفقة الأسرى الأخيرة الرئاسي:ثوابتنا الاساسية هي تخليص الشعب اليمني من كابوس الانقلاب و أستعادة الدولة وفق المرجعيات الثلاث روسيا ترحب بنجاح صفقة الأسرى بين أطراف الأزمة اليمنية هل يشهد اليمن نهاية لملف الأسرى والمعتقلين؟.. تقرير ملتقى قبائل وصاب تقييم احتفال بمناسبة الصحفيين المحررين من سجون المليشيات جمعية المعرفة التنموية تكرم أوائل المسابقة القرآنية في مأرب الجيش السوداني يتحدث عن دولتين مجاورتين متورطتين بدعم قوات الدعم السريع بيان جديد للخارجية السعودية بشأن مساعي انهاء الحرب في اليمن
أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة اليوم بالدور الإيجابي الذي تلعبه مملكة السويد للمساعدة في حل الأزمة اليمنية، والمساهمة في معالجة تداعياتها السياسية والاقتصادية والإجتماعية واحتواء آثارها الإنسانية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بالمبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمبني، وناقش معه آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في الساحة اليمنية على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني وكذلك الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام .
وخلال اللقاء الذي حضره نائب السفير السويدي لدى بلادنا أريك سالمغرين فون شانتز بحث اللواء العرادة العلاقات الثنائية بين اليمن ومملكة السويد وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.
مثمناً جهود الحكومة السويدية لدعم الشعب اليمني ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد وإنهاء معاناة اليمنيين من خلال استضافتها المتكررة لجولات المفاوضات التي جرت بين الأطراف اليمنية واحتضانها لعدة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم اليمن خلال السنوات الماضية.
وأكد عضو مجلس القيادة موقف مجلس القيادة الرئاسي الثابت من عملية السلام ودعم كافة الجهود الاقليمية والدولية ومساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الرامية لوقف الحرب وإحلال السلام الدائم في كل ربوع الوطن.
، معرباً عن أمله في استمرار الدور الإيجابي والمؤثر للحكومة السويدية في اليمن بما يسهم في إنهاء أسوأ أزمة إنسانية سببتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بانقلابها على الدولة وسيطرتها على مؤسساتها نهاية العام 2014م .