تحالف دعم الشرعية يتحدث عن تصرف حوثي غير أخلاقي ولا إنساني بشأن صفقة الأسرى الأخيرة

الأربعاء 19 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين اللواء الركن ناصر بن ثنيان " إن ما يتم تداوله على لسان بعض القيادات بلجنة الأسرى التابعة للحوثيين وبعض منصات التواصل التابعة لهم من عدم الاعتراف بدفعة الأسرى (104) تزييف للحقائق ويمثل إجراء غير أخلاقي ولا إنساني".

وأضاف الثنيان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) " أن تزييف الحقائق بشأن مجموعه الأسرى من الدفعة الأخيرة بعملية تبادل الأسرى والمحتجزين امتداد لتنكر الحوثيين في استقبال عناصرها ومقاتليها بجولات سابقة، وامتداد لسلوك الحوثيين لمبادرات سابقة.

وأكد أن ذلك "يفسر انتقائية في الاعتراف باستقبال أسماء وشخصيات معينة ذات انتماءات اجتماعية وطبقية" وأن "عدم الاعتراف ببعض الأسرى يأتي في سياق موقف الحوثيين الحالي من تغير التحالفات والولاءات الداخلية وانعكاسها على الأشخاص والمقاتلين الأسرى من هذه التحالفات والمكونات أو في سياق التهميش الاجتماعي العنصري والمناطقي".