روسيا ترحب بنجاح صفقة الأسرى بين أطراف الأزمة اليمنية

الثلاثاء 18 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكدت روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن أطراف الصراع في اليمن باتت على استعداد للتوصل إلى حلول توافقية لإنهاء الصراع المستمر منذ تسع سنوات.



جاء ذلك في بيان للسفارة الروسية لدى بلادنا، رحبت فيه بتبادل نحو 900 من المحتجزين على ذمة الصراع في اليمن بدعم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وقالت السفارة: "ترحب موسكو بالتنفيذ الناجح لهذه العملية الإنسانية، التي أصبحت دليلاً آخراً على استعداد أطراف الصراع اليمني لإيجاد حلول وسط وحلول مقبولة للطرفين وذلك ليس بالأقوال بل بالأفعال. ونأمل في مواصلة النشاط بشأن هذا الموضوع".



وأضافت "نأمل أن تساهم هذه الخطوات البناءة في تعزيز الثقة بين أطراف النزاع في اليمن، وذلك يؤدي في نهاية المطاف الى إرساء وقف لإطلاق النار الموثوق، والتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ووضع الأساس لبدء الحوار اليمني الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة".



وتعهدت "موسكو" "ببذل المزيد من الجهود لإرساء عملية السلام في اليمن في أقرب وقت ممكن وذلك بالتنسيق مع القوى السياسية اليمنية الرائدة والشركاء الإقليميين المهتمين".



ويوم الأحد الفائت، انتهت عملية تبادل واسعة لتبادل الأسرى والمحتجزين على ذمة الصراع في اليمن، استمرت ثلاثة أيام بناءاً على تفاهمات برن السويسرية التي رعتها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

