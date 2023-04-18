روسيا ترحب بنجاح صفقة الأسرى بين أطراف الأزمة اليمنية هل يشهد اليمن نهاية لملف الأسرى والمعتقلين؟.. تقرير ملتقى قبائل وصاب تقييم احتفال بمناسبة الصحفيين المحررين من سجون المليشيات جمعية المعرفة التنموية تكرم أوائل المسابقة القرآنية في مأرب الجيش السوداني يتحدث عن دولتين مجاورتين متورطتين بدعم قوات الدعم السريع بيان جديد للخارجية السعودية بشأن مساعي انهاء الحرب في اليمن صحفي محرر من سجون الحوثيين: ''صنعاء سجن كبير وعبدالملك الحوثي سلاح دمار شامل'' الحسابات الفلكية حول موعد أول أيام عيد الفطر.. هل السبت أم الجمعة؟ معلومات عن قيادي حوثي مجرم مارس كل أنواع التعذيب بحق المختطفين وأصبح اليوم مفاوضا في جنيف.. شهادات تروى من داخل السجون الخارجية السعودية تصدر بيانا وتكشف أسباب زيارة بن فرحان إلى دمشق ولقائه الأسد
أكدت روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن أطراف الصراع في اليمن باتت على استعداد للتوصل إلى حلول توافقية لإنهاء الصراع المستمر منذ تسع سنوات.
جاء ذلك في بيان للسفارة الروسية لدى بلادنا، رحبت فيه بتبادل نحو 900 من المحتجزين على ذمة الصراع في اليمن بدعم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت السفارة: "ترحب موسكو بالتنفيذ الناجح لهذه العملية الإنسانية، التي أصبحت دليلاً آخراً على استعداد أطراف الصراع اليمني لإيجاد حلول وسط وحلول مقبولة للطرفين وذلك ليس بالأقوال بل بالأفعال. ونأمل في مواصلة النشاط بشأن هذا الموضوع".
وأضافت "نأمل أن تساهم هذه الخطوات البناءة في تعزيز الثقة بين أطراف النزاع في اليمن، وذلك يؤدي في نهاية المطاف الى إرساء وقف لإطلاق النار الموثوق، والتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ووضع الأساس لبدء الحوار اليمني الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة".
وتعهدت "موسكو" "ببذل المزيد من الجهود لإرساء عملية السلام في اليمن في أقرب وقت ممكن وذلك بالتنسيق مع القوى السياسية اليمنية الرائدة والشركاء الإقليميين المهتمين".
ويوم الأحد الفائت، انتهت عملية تبادل واسعة لتبادل الأسرى والمحتجزين على ذمة الصراع في اليمن، استمرت ثلاثة أيام بناءاً على تفاهمات برن السويسرية التي رعتها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.