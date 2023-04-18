ملتقى قبائل وصاب تقييم احتفال بمناسبة الصحفيين المحررين من سجون المليشيات

الثلاثاء 18 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 227

اقام ملتقى قبائل وصاب الاثنين، بمأرب حفل استقبال للصحفيين المحررين من سجون مليشيات الحوثي الإرهابية بعد ثمان سنوات من الاختطاف والتعذيب.

وقال رئيس الملتقى عضو المجلس الاعلى لمقاومة ذمار الشيخ عبدالكريم عمران ، أن هذا الاستقبال الشعبي يأتي ابتهاجاً بخروج الصحفيين الابطال من سجون مليشيات الحوثي الإرهابية بعد ثمان سنوات من التغيب والتعذيب.

وأكد الشيخ عمران أن الصحفيين الاربعة كانوا رموز الحرية والنضال لكل لأبناء الشعب اليمن ولكل احرار العالم.

واضاف رئيس الملتقى ان خروج الصحفيين الابطال هو انتصار انساني وحقوقي وخطوة كبيرة في طريق الانتصار الكبير المتثمل في تحرير العاصمة صنعاء وانهاء الانقلاب .

واشار إلى ان هذا الانجاز الوطني هو ثمار جهود كبيرة بذلت من جميع الجهات الرسمية والشعبية.

ودعا إلى النظر إلى تضحياتهم العظيمة نظرة تقدير وإجلال لا نظرة الشفقة فصمودهم ونضالهم في وجه الطغيان تجربة يستلهم منها كافة احرار العالم في الثبات والصمود والتضحية في سبيل تحرير الاوطان.

وحضر الاستقبال جمع غفير من الشخصيات السياسية والعسكرية والصحفية والإعلامية والقبلية.

تجدر الاشارة إلى ان الصحفيين عبدالخالق عمران ،توفيق المنصوري ،حارث حميد ،اكرم الوليدي ، تم تحريرهم ضمن صفقة تبادل الاسرى التي ترعاها الامم المتحدة.