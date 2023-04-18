ملتقى قبائل وصاب تقييم احتفال بمناسبة الصحفيين المحررين من سجون المليشيات جمعية المعرفة التنموية تكرم أوائل المسابقة القرآنية في مأرب الجيش السوداني يتحدث عن دولتين مجاورتين متورطتين بدعم قوات الدعم السريع بيان جديد للخارجية السعودية بشأن مساعي انهاء الحرب في اليمن صحفي محرر من سجون الحوثيين: ''صنعاء سجن كبير وعبدالملك الحوثي سلاح دمار شامل'' الحسابات الفلكية حول موعد أول أيام عيد الفطر.. هل السبت أم الجمعة؟ معلومات عن قيادي حوثي مجرم مارس كل أنواع التعذيب بحق المختطفين وأصبح اليوم مفاوضا في جنيف.. شهادات تروى من داخل السجون الخارجية السعودية تصدر بيانا وتكشف أسباب زيارة بن فرحان إلى دمشق ولقائه الأسد بعد استبعاد إندونيسيا بسبب إسرائيل..فيفا يكشف البلد المضيف لكأس العالم للشباب قطر والإمارات تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية في هذا الموعد
أقامت جمعية المعرفة التنموية بمحافظة مارب حفل تكريم الفائزين في المسابقة القرآنية الرمضانية الثانية التي تقيمها الجمعية في جميع المراكز القرآنية التابعه لها ( بنين وبنات)
والمسابقة تشمل فئات المصحف والعشرين والعشرة والخمسة أجزاء حيث تقدم للمسابقة هذا العام 111متسابقا ومتسابقة.
وكان الفائزون 24 متسابقا ومتسابقة وتكفل الجمعية 24مركزا قرآنيا 16مركزا للبنات و8مراكز للبنين وتضم هذه المراكز 150حلقة قرآنية قابله للزيادة في العام الحالي
وتعمل الجمعية خلال هذا العام من أجل ان تصل عدد الحلقات القرآنية الى 200حلقة قرآنية..