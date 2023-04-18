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جمعية المعرفة التنموية تكرم أوائل المسابقة القرآنية في مأرب

الثلاثاء 18 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ متابعات
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أقامت جمعية المعرفة التنموية بمحافظة مارب حفل تكريم الفائزين في المسابقة القرآنية الرمضانية الثانية التي تقيمها الجمعية في جميع المراكز القرآنية التابعه لها ( بنين وبنات)

والمسابقة تشمل فئات المصحف والعشرين والعشرة والخمسة أجزاء حيث تقدم للمسابقة هذا العام 111متسابقا ومتسابقة.

وكان الفائزون 24 متسابقا ومتسابقة وتكفل الجمعية 24مركزا قرآنيا 16مركزا للبنات و8مراكز للبنين وتضم هذه المراكز 150حلقة قرآنية قابله للزيادة في العام الحالي

وتعمل الجمعية خلال هذا العام من أجل ان تصل عدد الحلقات القرآنية الى 200حلقة قرآنية..

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