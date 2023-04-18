الجيش السوداني يتحدث عن دولتين مجاورتين متورطتين بدعم قوات الدعم السريع

الثلاثاء 18 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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رغم إعلان عن هدنة لمدة 24 ساعة في السودان، إلا أنّها بدأت هشّة حيث شهدت العديد من الخروقات، وتوالت البيانات من أطراف الصراع حول مجريات الأحداث.



وفي بيان قال الجيش السوداني إن إعلان قوات الدعم السريع عن هدنة لـ24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة “الساحقة” التي سيتلقاها خلال ساعات.



وأكد البيان أن الجيش دخل مرحلة حاسمة مع “المتمردين”، وأن الجهود منصبة على تحقيق غاياته على المستوى العملياتي.



ونقلت وسائل إعلام عن الفريق أول بالجيش السوداني شمس الدين كباشي قوله: إن دولتين مجاورتين تحاولان تقديم مساعدات لقوات الدعم السريع شبه العسكرية دون تسمية الدولتين.



في وقت سابق، أصدرت قوات الدعم السريع، بيانا بأنه بناء على الاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وجهود “الدول الشقيقة والصديقة” فقد وافقت على هدنة لـ24 ساعة لفتح مسارات آمنة لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى.



هدنة هشّة



وجاء في البيان أن “الطرف الآخر”، في إشارة إلى قوات الجيش، لا يزال يوجه الضربات لعناصر الدعم السريع، داخل المناطق المأهولة بالسكان، على حد تعبير البيان.



من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن موكباً دبلوماسياً أمريكياً تعرض لإطلاق نار في السودان، أمس الإثنين، بينما تتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.



بدوره أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، إنه يكاد يكون من المستحيل تقديم الخدمات الإنسانية في العاصمة السودانية الخرطوم وما حولها وحذر من أن النظام الصحي في البلاد معرض لخطر الانهيار.

