بيان جديد للخارجية السعودية بشأن مساعي انهاء الحرب في اليمن

الثلاثاء 18 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعربت السعودية، الثلاثاء، عن أملها بأن تُكلّل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام لأزمة البلاد.

جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على تويتر، عقب لقاء جمع فريقا سعوديا مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

وذكر البيان أن "الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، عقد يوم الأحد لقاءً مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي".

وأضاف أن "آل جابر نقل للعليمي تحيات القيادة الرشيدة (في المملكة) وتمنياتها بأن تُكلّل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن".

ولفت البيان إلى أنه" تم خلال اللقاء، إطلاع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج اللقاءات في صنعاء (للوفد السعودي) في الفترة ما بين 8 إلى 13 أبريل (نيسان) الجاري، بمشاركة وفد من سلطنة عمان الشقيقة وما رافقها من أجواء إيجابية".

بدوره، ثمن العليمي "الجهود السعودية والعمانية، مّشيداً بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الإنسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات، بما في ذلك صرف المرتّبات، وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي، وفتح طرق تعز والطرق الأخرى، ووقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام "، وفق البيان.

وفي 8 أبريل، أطلق وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قيادات بجماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

وكان الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استقبل ومعه اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، فريق المملكة العربية السعودية للتواصل مع الاطراف اليمنية برئاسة السفير محمد آل جابر.

واطلع الفريق السعودي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج زيارتهم لصنعاء والنقاشات التي تمت فيما يتعلق بالملفات التي سبق و تم نقاشها مع المجلس في لقائه مع الامير خالد بن سلمان وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

الفريق السعودي ثمن في هذا الصدد المبادرات والحرص التي ابدتها الحكومة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لابناء اليمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

وفي اللقاء اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس الدعم الكامل لجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية التي تأتي امتدادا للمبادرة السعودية للسلام في اليمن والتي اعلنت في مارس ٢٠٢١م و وافقت عليها الحكومة اليمنية في حينه، والهادفة لانهاء معاناة الشعب اليمني، والتوصل الى وقف اطلاق للنار والى حل سياسي شامل ومستدام يحقق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، واحياء العملية السياسية على اساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا وتحت اشراف الامم المتحدة، وفق وكالة سبا.