صحفي محرر من سجون الحوثيين: ''صنعاء سجن كبير وعبدالملك الحوثي سلاح دمار شامل''

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أكد الصحفي اليمني المفرج عنه من سجون مليشيا الحوثي عبدالخالق عمران، أن فرحة اليمنيين لن تكتمل إلا بتحرير صنعاء، واصفا عبدالملك الحوثي بسلاح الدمار الشامل، وذلك في أول تصريح له عقب وصوله مع زملائه إلى مدينة مأرب.
وقال عمران في تصريحات إعلامية عقب وصوله مع زملاءه الصحفيين المفرج عنهم إلى مطار تداوين بمأرب يوم الأحد، "إن فرحتنا لن تكتمل إلا بخروج القيادي والمناضل الكبير محمد قحطان، المشمول بالقرار الأممي، والبطل العسكري فيصل رجب".
وأضاف، كما "أن فرحتنا الكبرى لن تكون إلا بتحرير صنعاء"، مؤكدا أن "صنعاء تعيش في سجن كبير"، مشيرا إلى "أنهم مروا في شوارع صنعاء، ورأوها مقبرة كبيرة، حيث صور القتلى تتوزع في الشوارع ولا شيء فيها يدعو للبهجة والفرح".
وحذر عبدالخالق عمران، من المشروع الحوثي، مؤكدا "أن عبدالملك الحوثي سلاح دمار شامل، وهو ما يجب على الجميع أن يتنبه له".
جدير بالذكر أن الصحفي عبدالخالق عمران، كان قد وصل مع زملائه الصحفيين المختطفين في سجون مليشيا الحوثي منذ ثمان سنوات، إلى مأرب، وكانت المليشيا قد أصدرت بحقهم حكما بالإعدام.
وجاء الإفراج عن الصحفيين الأربعة بموجب الصفقة التي تمت بين الحكومة ومليشيا الحوثي، وتمت خلال ثلاثة أيام برعاية الصليب الأحمر، شملت الإفراج عن 880 أسيرا ومعتقل من الجانبين.