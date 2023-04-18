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قطر والإمارات تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية في هذا الموعد

الثلاثاء 18 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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كشف مسؤولان خليجيان عن نية الإمارات وقطر إعادة علاقاتهما الدبلوماسية رسميا، وتبادل فتح السفارات، بعد عامين من اتفاق العلا الذي أنهى الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها.

وقال مسؤول إماراتي لوكالة رويترز: "في الوقت الحالي، يجري تنشيط العلاقات الدبلوماسية بما يشمل إعادة فتح سفارتي البلدين". وتوقع مسؤول خليجي إعادة فتح السفارتين وتعيين سفيرين جديدين بحلول منتصف حزيران/ يونيو.

وقال آخر إن العلاقات الدبلوماسية ستستأنف بالكامل في غضون أسابيع. اظهار أخبار متعلقة والأربعاء الماضي، قالت وزارة الخارجية القطرية ووكالة أنباء البحرين إن قطر والبحرين قررتا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأنهت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في كانون الثاني/ يناير 2021 مقاطعة استمرت ثلاث سنوات ونصف لقطر، واستأنفت كل هذه الدول ما عدا البحرين علاقات وروابط السفر والتجارة في نفس العام.

وقال البلدان في بيانين منفصلين إن لجنة المتابعة القطرية البحرينية عقدت اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

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