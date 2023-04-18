تفاصيل رابع أيام القتال في السودان.. وتضارب بالبيانات العسكرية

الثلاثاء 18 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الثلاثاء)، إن 144 مدنيا قتلوا منذ بداية الاشتباكات في البلاد.

وحذرت في بيان من أنه مع استمرار الاقتتال بين طرفي النزاع «تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا تُحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس... إضافةً لتعقيد الحياة العامة وصعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين».

وأضافت: «ما يزيد الأمر سوءا خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات والمعينات، عطفا على استخدام بعضها كارتكازات».

وقالت إن عدد المصابين منذ بدء الاشتباكات المسلحة بلغ 1409 مصابين من المدنيين والعسكريين.

ميدانيا، أعلنت قوات «الدعم السريع»، اليوم، سيطرتها الكاملة على مطار الخرطوم ونشرت عبر صفحتها على «فيسبوك» تسجيلا مصورا قصيرا يظهر احتراق إحدى الطائرات المدنية، وسط صوت لإطلاق قذائف ونيران.

وقالت إنها تخوض معركة لاسترداد «حقوق شعبنا»، مضيفةً: «لقد انطلقت منذ السبت الماضي ثورة جديدة حققت انتصارات متوالية وما زالت مستمرة لبلوغ غاياتها النبيلة وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية تمضي بنا نحو تحول ديمقراطي حقيقي».

بالمقابل أعلن الناطق باسم الجيش السوداني، أنه تم تأمين محيط منطقة القيادة العامة للقوات المسلحة ومحيط مطار الخرطوم، بعد معارك صباح اليوم