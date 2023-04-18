تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان مع قيادات المقاومة الشعبية في محافظتي مأرب والجوف شاهدها أكثر من مليار شخص.. تعرف على قصة أشهر صورة في العالم وصول 30 ألف طن من القمح الأوكراني لدعم المساعدات الإنسانية في اليمن محمد صلاح يصبح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ «البريميرليغ» مأدبة افطار بمأرب هي الاكبر على مستوى اليمن على شرف الاسرى والمختطفين المحررين من سجون الحوثي .. شاهد مركز الارصاد الجوي يحذر السائقين ..أمطار وسيول في سبع محافظات يمنية شاهد.. الفريق علي محسن صالح يجتمع بأربعة من أقاربه بينهم نجله كانوا في سجون الحوثي ويكتب عن ''الحدث الإنساني'' أبرز من افرج عنهم من طرف الشرعية ومن هي ''سميرة مارش'' التي تم الإفراج عنها؟ اللواء العرادة :نتطلع لاكتمال الفرحة بإطلاق سراح كافة المحتجزين تحت قاعدة «الكل مقابل الكل» وزير الدفاع يزور اللواء الصبيحي في منزله وهذا ما قاله للصبيحي.. صور
أشاد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، بدور المقاومة الشعبية في المعركة الوطنية إلى جانب أبطال الجيش ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.
وثمن رئيس الأركان خلال، لقاء تشاوري عُقد، اليوم الإثنين، ضم قيادات المقاومة الشعبية في محافظتي مأرب والجوف، تضحيات المقاومة الشعبية الكبيرة في سبيل الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة..مؤكداً أنها سطرت بطولات عظيمة في التصدي لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.
ونقل رئيس هيئة الأركان لقيادات المقاومة الشعبية، تحيات القيادة السياسية ممثلة بـ الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واطلع منها على أوضاع المقاومة والتطورات الميدانية وما تقوم به المليشيات من اعتداءات في مختلف جبهات القتال..مشدداً على ضرورة رفع اليقظة ومستوى الجاهزية القتالية.