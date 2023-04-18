تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان مع قيادات المقاومة الشعبية في محافظتي مأرب والجوف

الثلاثاء 18 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشاد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، بدور المقاومة الشعبية في المعركة الوطنية إلى جانب أبطال الجيش ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

وثمن رئيس الأركان خلال، لقاء تشاوري عُقد، اليوم الإثنين، ضم قيادات المقاومة الشعبية في محافظتي مأرب والجوف، تضحيات المقاومة الشعبية الكبيرة في سبيل الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة..مؤكداً أنها سطرت بطولات عظيمة في التصدي لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

ونقل رئيس هيئة الأركان لقيادات المقاومة الشعبية، تحيات القيادة السياسية ممثلة بـ الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واطلع منها على أوضاع المقاومة والتطورات الميدانية وما تقوم به المليشيات من اعتداءات في مختلف جبهات القتال..مشدداً على ضرورة رفع اليقظة ومستوى الجاهزية القتالية.