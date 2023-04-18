بوتين يعطي أوامراً جديدة لوزير دفاعه ويكشف عن أولويات روسية بحرب أوكرانيا والمحيط الهادئ

الثلاثاء 18 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين بعد اجتماع مع وزير دفاعه، سيرغي شويغو، عن أولويات القوات الروسية خصوصاً في حرب أوكرانيا، وتطوير الأسطول الروسي بالمحيط الهادئ.



أوامر بوتين لشويغو بشأن حرب أوكرانيا



ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين قوله : “من الواضح لنا أن لدينا اليوم أولويات واضحة لاستخدام القوات المسلحة، وقبل كل شيء يتعلق هذا بالاتجاه الأوكراني”.



وأضاف بالقول: “ومهام القوات يشمل كذلك كل ما يتعلق بحماية شعبنا في دونباس وفي المناطق الجديدة الأخرى التي انضمت إلى سيادة روسيا”.



وأكد الرئيس الروسي لشويغو “لدينا اليوم أولويات واضحة لاستخدام قواتنا المسلحة وإن مهام تطوير الأسطول، بما في ذلك أسطول المحيط الهادئ لم يقم أحد بإلغائها، ولذلك أطلب منكم مواصلة هذا العمل طبعاً، والاهتمام بالتطوير والتحضير لمثل هذه الأحداث في الأساطيل الأخرى”.



تطوير أسطول المحيط الهادئ



وأضاف بوتين قائلا: “بغض النظر عن كل شيء، يمكن بالطبع استخدام قوات الأسطول بمكونات فردية في الصراعات على أي اتجاه. لذلك أطلب منك أن تضع ذلك في الاعتبار أيضًا. في واقع الأمر، أنا أعلم أن كل من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة يعملون ذلك”.



ويأتي حديث الرئيس الروسي مع شويغو في أوج خلاف بين الأخير وبين قائد جماعة فاغنر العسكرية الروسية، يفغيني ، وهو مقرّب أيضاً من الكرملين، وظهر خلافهما للعلن لا سيما في معركة باخموت في أوكرانيا، كما أن الأوامر الجديدة لبوتين جاءت ضمن الاستعدادات الروسية لما بات يعرف هجوم الربيع الذي تستعد له روسيا وأوكرانيا على حدٍ سواء.