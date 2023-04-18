تفاصيل لقاء رئيس هيئة الأركان مع قيادات المقاومة الشعبية في محافظتي مأرب والجوف شاهدها أكثر من مليار شخص.. تعرف على قصة أشهر صورة في العالم وصول 30 ألف طن من القمح الأوكراني لدعم المساعدات الإنسانية في اليمن محمد صلاح يصبح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ «البريميرليغ» مأدبة افطار بمأرب هي الاكبر على مستوى اليمن على شرف الاسرى والمختطفين المحررين من سجون الحوثي .. شاهد مركز الارصاد الجوي يحذر السائقين ..أمطار وسيول في سبع محافظات يمنية شاهد.. الفريق علي محسن صالح يجتمع بأربعة من أقاربه بينهم نجله كانوا في سجون الحوثي ويكتب عن ''الحدث الإنساني'' أبرز من افرج عنهم من طرف الشرعية ومن هي ''سميرة مارش'' التي تم الإفراج عنها؟ اللواء العرادة :نتطلع لاكتمال الفرحة بإطلاق سراح كافة المحتجزين تحت قاعدة «الكل مقابل الكل» وزير الدفاع يزور اللواء الصبيحي في منزله وهذا ما قاله للصبيحي.. صور
أعلن برنامج الغذاء العالمي (WFP) عن وصول 30 ألف طن متري من القمح الأوكراني المخصص لتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن.
وقال البرنامج في بيان أصدره الاثنين: "رست سفينة مستأجرة من برنامج الأغذية العالمي اليوم في ميناء الصليف بالحديدة، وعلى متنها 30 ألف طن متري من حبوب القمح لدعم المساعدات الإنسانية في اليمن".
وأضاف البيان أن هذه الشحنة صارت ممكنة بفضل الأموال المقدمة من حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، "وستساعد البرنامج على معالجة الفجوات الفورية في المساعدة، حيث ستوفر عبوة من دقيق القمح تزن 50 كيلوغرام لنحو 4 ملايين شخص لمدة شهر واحد".
وأوضح الممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، ريتشارد راجان أن "الشحنة جاءت في الوقت المناسب وخاصة في ظل قيود التمويل التي يواجهها البرنامج حالياً في البلاد، ومن الضروري الحفاظ على مستوى التمويل وزيادته بهدف تحقيق تحسينات ملموسة في حياة ملايين اليمنيين".
وأشار البيان إلى أن الاحتياج الفعلي في اليمن يقدر بحوالي 85 ألف طن من القمح شهرياً، وأن البرنامج يعتمد على دعم المانحين المستمر والذي قال أنه "بفضله تم منع حدوث مجاعة حتى الآن، حيث انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة من 161 ألفا إلى صفر خلال العام الماضي، بفضل الهدنة والمساعدة المستمرة. ولكن مع ذلك، لا يزال هناك 6.1 مليون شخص يعيشون في مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، وهو أعلى رقم من المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي في أي بلد في العالم".
وأكد راجان أن استمرار دعم المانحين أمر ضروري للانتقال من العمل الإغاثي إلى التنموي الذي تحتاجه البلاد، وقال: "سيسمح لنا استمرار دعم المانحين بالانتقال في نهاية المطاف من المساعدات الإنسانية والمساعدة المنقذة للحياة إلى الصمود وأعمال التنمية التي ينبغي أن تكون محور الاهتمام في اليمن".