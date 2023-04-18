الثلاثاء 18 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصبح اللاعب المصري محمد صلاح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بقدمه اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف.

ووصل صلاح للهدف رقم 107 في البريميرليج وهو أعلى معدل تهديفي للاعب بالقدم اليسرى.

وتفوق صلاح على روبي فاولر الذي كان قد سجل 105 هدفا بقدمه اليسرى في البريميرليج.

وجاء هدف صلاح الأول في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 64.