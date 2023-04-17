مأدبة افطار بمأرب هي الاكبر على مستوى اليمن على شرف الاسرى والمختطفين المحررين من سجون الحوثي .. شاهد

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اقامت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، مأدبة إفطار تحت شعار "مأدبة الحرية" على شرف أبطال اليمن الاحرار من المختطفين المحررين من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.
وخلال مأدبة إفطار الحرية، هنأ وكيل محافظة مأرب محمد المعوضي، المختطفين والمحتجزين المفرج عنهم..مرحباً بهم بين اهاليهم وذويهم في محافظة مأرب.
.مشيداً بصمودهم وثباتهم ومناهضتهم للمليشيات ومقاومة مشروعها الظلامي الامامي. ناشطون وصفوا مادبة الإفطار بانها تعد الأكبر على مستوى اليمن.
من جانبه أشار وكيل وزارة الإعلام احمد ربيع، الى الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي تعرضت لها الصحافة والصحفيين من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية منذ بداية انقلابها على الدولة..
مطالباً المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة الإنسانية بادانة انتهاكات الميليشيا الارهابية بحق المؤسسات الاعلامية والصحافيين وكذلك المدنيين الابرياء المختطفين والمخفيين في معتقلاتها، والضغط باتجاه اطلاق سراحهم.