أبرز من افرج عنهم من طرف الشرعية ومن هي ''سميرة مارش'' التي تم الإفراج عنها؟

الإثنين 17 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 142

اعلن أمس الأحد استكمال المرحلة الأولى من عملية تبادل نحو 890 محتجزا بين الجانبين الحكومي ومليشيا الحوثي، والتي جرت على مدى ثلاثة أيام (الجمعة، السبت، الاحد)، وذلك بموجب نتائج الاجتماع السابع للجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس 2023م.

وشملت عملية التبادل شخصيات ابرزها اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي، والأربعة الصحفيين المحكومين بالإعدام، عبد الخالق عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري، اضافة الى نجل نائب الرئيس السابق علي محسن صالح، وشقيق العميد طارق صالح ونجله.

وافرج عن اكثر من 700 اسير حوثي، مقابل نحو 186 من اسرى الشرعية والتحالف اغلبهم مختطفين مدنيين.

وكان ضمن من افرج عنهم امرأة حوثية تدعى ''سميرة مارش'' قيل انه تم اطلاق سراحها مقابل افراج الحوثيين عن الصحفيين الأربعة.

محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب برس أكد ان ما أفرج عنه من طرف الشرعية معظمهم مختطفين مدنيين وعلى الطرف الآخر أسرى الحوثي كلهم مقاتلين تم أسرهم من جبهات الحرب.

وعن سميرة مارش التى تم الإفراج عنها قال الصالحي انها كانت تقود خلية إرهابية قتلت أكثر من عشرة جنود ظباط من خلال زرع عبوات ناسفة.

وهي امرأة جندتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مع آخرين لتنفيذ عمليات تستهدف القوات الحكومية في محافظة الجوف.

كانت سميرة مارش تتزعم خلية تفجيرات في الجوف عام 2017 ونفذت مع فريق من خمسة آخرين كلهم من الرجال عدة عمليات، أدت لمقتل نحو 15 جندياً وضابط وإتلاف آليات لقوات الحكومة ،وفق المعلومات المتوفرة عنها.

وسميرة مارش هي امرأة من فئة المهمشين، كانت تعيش مع زوجها وأولادها حياة صعبة في مديرية المتون بمحافظة الجوف، قبل أن يجند الحوثيون زوجها، ويسقط قتيلاً ضمن قواتهم في العام 2016.

وبخصوص من تبقى في سجون الحوثيين طمأن الفريق الحكومي ذوي باقي المعتقلين والمختطفين والمخفيين في سجون المليشيات، بالعمل على إنهاء معاناتهم ولم شملهم بمن فيهم اللواء فيصل رجب، والأستاذ محمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الأمن .