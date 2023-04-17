اللواء العرادة :نتطلع لاكتمال الفرحة بإطلاق سراح كافة المحتجزين تحت قاعدة «الكل مقابل الكل»

الإثنين 17 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عبر عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة عن تطلعه لاكتمال الفرحة بإطلاق سراح كافة المحتجزين تحت قاعدة (الكل مقابل الكل).



وقال العرادة، في تصريح نقلته وكالة سبأ، إن انتهاء عملية تبادل نحو 900 أسير فرحة منقوصة حيث ما يزال هناك آلاف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرياً في سجون الحوثيين.

وهنأ العرادة كافة المفرج عنهم من سجون المليشيا بعودتهم التي طال انتظارها نتيجة التعنت الشديد من قبل الميليشيا خلال السنوات الماضية واستخدام الملفات الإنسانية كأوراق ضغطٍ سياسية.



وأضاف: "المحتجزين والمختطفين هم أيقونة التحدي ونبض الشموخ ورموز الصبر والتضحية، لافتاً إلى أن كلمات الشكر والاعجاب وعبارات الثناء والمدح لن توفيهم حقوقهم كونهم من صنع المجد بإرادتهم الفولاذية وأرواحهم القوية التي قهرت السجّان ".



وأوضح أن ملف المحتجزين والمختطفين يتصدر أولويات مجلس القيادة الرئاسي، وحرصه الشديد على تحرير جميع المحتجزين والمعتقلين دون تمييز والعمل على معالجة تداعيات هذا الملف وتأثيراته الإنسانية على المدى القريب والبعيد، مجدداً التزام المجلس والحكومة بإنجاح أي جهود إقليمية أو دولية تسعى لتسوية ملف المحتجزين والمختطفين تسوية عادلة.