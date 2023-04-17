وزير الدفاع يزور اللواء الصبيحي في منزله وهذا ما قاله للصبيحي.. صور

الإثنين 17 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قام وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم بزيارة لوزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي في منزله في رأس العارة بمحافظة لحج.

واطمئن وزير الدفاع على صحة اللواء الصبيحي معبرا عن سعادته البالغة بتحريره من سجون مليشيا الإرهاب الحوثية في صفقة تبادل الأسرى بعد سنوات من التغييب والإخفاء القسري في معتقلاتها.

وقال الفريق الداعري للواء الصبيحي "لقد مثلتم رمزية للشجاعة والتضحية والإقدام، وستظلون حالة إلهام متفردة لكل منتسبي القوات المسلحة في الثبات ومقاومة ومواجهة المليشيات الإنقلابية وتحقيق الانتصارات في مختلف جبهات العزة والكرامة"

وأشاد وزير الدفاع بصمود ورباطة جأش اللواء الصبيحي ورفاقه في سجون المليشيات الإرهابية، وتحملهم للإخفاء القسري في غياهب السجون منذ 8 اعوام في سبيل تحرير الوطن والدفاع عن الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة.

ولفت وزير الدفاع إلى أن المؤسسة العسكرية تفخر بتضحيات ومقاومة وثبات الصبيحي ورفاقه في سجون الكهنوت، مؤكدا أن هذا الصمود أعطى المعركة زخما وإصرارا على المضي في استعادة مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن.

من جهته عبر اللواء الصبيحي عن امتنانه للزيارة وشكره للقيادة السياسية و العسكرية على التواصل والحفاوة بخروجه من سجون المليشيات.

رافق الوزير في الزيارة نائب قائد قوات التحالف في عدن العقيد ذياب الشهراني نائب مدير دائرة الإمداد مدير القاعدة الإدارية العميد على محمد الكود.