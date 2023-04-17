غروندبرغ يحذر من تحول خطير بشأن السلام في اليمن.. أبرز ما جاء في احاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن

الإثنين 17 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد مبعوث الأمم المتحدة بشأن اليمن، اليوم الاثنين، إن الفرصة الأهم منذ 8 سنوات سانحة الآن لإحراز تقدم نحو إنهاء الصراع، لكنه حذر من أن "دفة الأمور قد تتحول إذا لم يتخذ الطرفان خطوات أكثر جرأة نحو السلام".

وأضاف هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن أي اتفاق جديد في اليمن يجب أن يكون خطوة واضحة نحو عملية سياسية يقودها اليمنيون، وأن هناك حاجة لوقف إطلاق النار على يد يمنيين.

وأوضح غروندبرغ أن عمليات الإفراج عن نحو 900 من المحتجزين "جددت آمال العديد من اليمنيين في إمكانية إطلاق سراح أقاربهم قريبًا".

واضاف:''قلقون بشأن العمليات العسكرية الأخيرة في مأرب وشبوة وتعز وغيرها من المحافظات، وندعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومواصلة التعامل مع مكتبه لضمان لضمان الحفاظ على خفض التصعيد''.

وتابع: ''واصلت العمل مع الأطراف لتحديد الخطوات التالية نحو وقف دائم لإطلاق النار وإعادة تنشيط العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بشأن التدابير التي يمكن أن تخفف من حدة الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد''.

واشار الى ان جهود الوساطة سوف تتكيف وتتطور على الدوام. لكن على الأطراف ألا تسمح لهذه اللحظة بالمرور دون التوصل إلى اتفاق.