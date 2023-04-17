الفريق السعودي برئاسة آل جابر يطلع قادة الشرعية على نتائج زيارته الى صنعاء

الإثنين 17 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه اعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، فريق المملكة العربية السعودية للتواصل مع الاطراف اليمنية برئاسة السفير محمد آل جابر.

واطلع الفريق السعودي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج زيارتهم لصنعاء والنقاشات التي تمت فيما يتعلق بالملفات التي سبق و تم نقاشها مع المجلس في لقائه مع الامير خالد بن سلمان وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

الفريق السعودي ثمن في هذا الصدد المبادرات والحرص التي ابدتها الحكومة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لابناء اليمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك صرف المرتبات، وتوسيع وجهات السفر عبر مطار صنعاء الدولي، وفتح طرق تعز والمدن الأخرى.

وفي اللقاء اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس الدعم الكامل لجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية التي تأتي امتدادا للمبادرة السعودية للسلام في اليمن والتي اعلنت في مارس ٢٠٢١م و وافقت عليها الحكومة اليمنية في حينه، والهادفة لانهاء معاناة الشعب اليمني، والتوصل الى وقف اطلاق للنار والى حل سياسي شامل ومستدام يحقق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، واحياء العملية السياسية على اساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا وتحت اشراف الامم المتحدة، وفق وكالة سبأ.