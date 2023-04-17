التحالف العربي يعلن عن مبادرة انسانية بلا مقابل ويوضح الهدف منها.. الإفراج عن عشرات الأسرى الحوثيين والفريق الحكومي يرحب

الإثنين 17 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد تركي المالكي، اليوم الاثنين، استكمال عملية إطلاق سراح 104 من أسرى الحوثيين في مبادرة إنسانة من السعودية.

ووفق المالكي، المبادرة تهدف لحث أطراف النزاع على دعم عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء هذا الملف.

من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ''يسرنا نقل 104 محتجزا من مطار أبها إلى مطاري صنعاء وعدن في مبادرة أحادية الجانب من المملكة العربية السعودية''.

واوضحت ان طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر هبطت (11:00صباحا) في مطار صنعاء، وعلى متنها 48 محتجزا سابقا.

واضافت ان الطائرة غادرت في وقت سابق مطار أبها وعلى متنها 48 محتجزا واثنين من فريق الصليب الأحمر كجزء من مبادرة أحادية الجانب من السعودية.

وتابعت:''طائرة أخرى غادرت مطار أبها وتنقل على متنها 48 محتجزا سابقا، ستصل مطار صنعاء في وقت لاحق اليوم وطائرة تقل 8 محتجزين مفرج عنهم كجزء من المبادرة السعودية أحادية الجانب هبطت في مطار عدن قادمة من مطار أبها''.

بدوره رحب عضو الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى "ماجد فضائل" بمبادرة التحالف أحادية الجانب، والتي أطلق فيها سراح 104 من أسرى الحوثيين.

وقال ان هذه المبادرة، تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة من الأشقاء في السعودية، وهكذا مبادرات تدعم الجهود الرامية نحو السلام.