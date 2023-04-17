من ضمنها دولة عربية.. أكبر 10 دول باحتياطيات الذهب والنقد الأجنبي في العالم

الإثنين 17 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ذكرت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن بيانات، أن البنوك المركزية في العالم قلصت احتياطياتها الدولية في فبراير 2023 بمقدار 276.4 مليار دولار، وجاء ذلك بعد 3 أشهر من النمو.

ووفقا لبيانات الوكالة التي نقلتها عن بيانات البنوك المركزية في العالم، فقد انخفضت احتياطيات البنوك المركزية بمقدار 276.4 مليار دولار لتصل إلى 12.852 تريليون دولار.

وعن أكبر مالكي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم، أشارت البيانات إلى الصين (3.315 تريليون دولار) واليابان (1.226 تريليون دولار) وسويسرا (898.2 مليار دولار) وروسيا (574.2 مليار دولار) والهند (560.9 مليار دولار) أكبر مالكي احتياطيات النقد الأجنبي.

وفي نهاية فصل الشتاء، تراجعت احتياطيات الصين بمقدار 56.6 مليار دولار أما احتياطيات روسيا فقد تراجعت بمقدار 22.8 مليار دولار.

في الوقت نفسه زادت 26 دولة استثماراتها في الأصول الأجنبية، ونمت احتياطيات الكويت أكثر من غيرها بمقدار 4.1 مليار دولار أما سنغافورة فقد صعدت احتياطياتها بواقع 2.4 مليار دولار ونيوزيلندا بمقدار 1.98 مليار دولار، أما الزيادة لدى دول أخرى فكانت أقل من مليار.

وعلى الرغم من هذه التغييرات، ظلت الاقتصادات الخمسة الأولى من حيث الاحتياطيات الدولية على حالها: