الأجواء الفرائحية تعم الشارع المأربي بعد وصول المختطفين المحررين من سجون جماعة الحوثي لماذا تكن جماعة الحوثي العداء لـ الصحافة والصحفيين ؟ الفريق بن عزيز يتعهد بإطلاق من تبقّى من الأسرى والمختطفين في سجون الحوثي لقاء «يمني سعودي» يناقش نتائج زيارة فريق الاخير إلى صنعاء أبرز ما جاء في بيان جامعة الدول العربية بخصوص السودان تطورات “معركة السودان”.. قوات الدعم السريع تتحدث عن طيران “أجنبي” يضربها وأمريكا تصدر بياناً الحكومة الشرعية تتحدث صفقة مرتقبة بينها والمليشيات لتبادل الأسرى والمحتجزين اليمن تحصد المركز الأول بفرعي حفظ القرآن والآذان في مسابقة تنزانيا الدولية هل أجبرت إيران الحوثيين على تخفيف لهجة التصعيد ضد الرياض؟.. تقرير السعودية تسمح بزواج بناتها من هذه الجنسية العربية بشروط ميسرة.. لأول مرة
شهدت مدينة مأرب، فعالية إحتفائية بوصول المختطفين المحررين من سجون جماعة الحوثي، بحضور جماهيري واسع.
وقالت مصادر محلية، إن مدينة مأرب، شهدت مساء الأحد، مهرجان إحتفائي بوصول 89 أسيرا ومختطفا جرى تحريرهم من السجون الحوثية، غالبيتهم قضوا ثماني سنوات في سجون الحوثيين بعدد من المحافظات.
وأضافت المصادر، أن الفعالية حضرها قادة سياسيين وعسكريين وجمع غفير من المواطنين، في الوقت الذي لا تزال الأجواء الفرائحية تعم الشارع المأربي منذ قبيل ظهر الأحد وحتى اللحظة.
وحضر الفعالية، الأسرى والمختطفين، وأهاليهم وفي مقدمتهم الصحفيين الأربعة الذين أصدرت ضدهم جماعة الحوثي أحكاما بالإعدام.
وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، انتهاء عملية تبادل المحتجزين على ذمة الصراع في اليمن، التي انطلقت الجمعة، بموجب تفاهمات في بيرن السويسرية.
وقالت اللجنة في بيان على تويتر، إنها انتهت من عمليات الإفراج بنجاح بعد 3 أيام. عمل الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر اليمني بجد لإعادة حوالي 900 محتجز سابق إلى عائلاتهم.
واعتبرت اللجنة العملية بأنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".
وكان الحوثيون والحكومة قد توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في جنيف بسويسرا، في العشرين من مارس الماضي إلى اتّفاق على تبادل 887 أسيراً ومختطفا، وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيراً، بينهم سعوديون وسودانيون، في مقابل 706 من أسرى الحوثيين لدى القوات الحكومية.