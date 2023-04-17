الأجواء الفرائحية تعم الشارع المأربي بعد وصول المختطفين المحررين من سجون جماعة الحوثي

الإثنين 17 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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شهدت مدينة مأرب، فعالية إحتفائية بوصول المختطفين المحررين من سجون جماعة الحوثي، بحضور جماهيري واسع.



وقالت مصادر محلية، إن مدينة مأرب، شهدت مساء الأحد، مهرجان إحتفائي بوصول 89 أسيرا ومختطفا جرى تحريرهم من السجون الحوثية، غالبيتهم قضوا ثماني سنوات في سجون الحوثيين بعدد من المحافظات.



وأضافت المصادر، أن الفعالية حضرها قادة سياسيين وعسكريين وجمع غفير من المواطنين، في الوقت الذي لا تزال الأجواء الفرائحية تعم الشارع المأربي منذ قبيل ظهر الأحد وحتى اللحظة.



وحضر الفعالية، الأسرى والمختطفين، وأهاليهم وفي مقدمتهم الصحفيين الأربعة الذين أصدرت ضدهم جماعة الحوثي أحكاما بالإعدام.



وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، انتهاء عملية تبادل المحتجزين على ذمة الصراع في اليمن، التي انطلقت الجمعة، بموجب تفاهمات في بيرن السويسرية.



وقالت اللجنة في بيان على تويتر، إنها انتهت من عمليات الإفراج بنجاح بعد 3 أيام. عمل الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر اليمني بجد لإعادة حوالي 900 محتجز سابق إلى عائلاتهم.



واعتبرت اللجنة العملية بأنها "خطوة إيجابية نحو السلام والمصالحة في اليمن".



وكان الحوثيون والحكومة قد توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في جنيف بسويسرا، في العشرين من مارس الماضي إلى اتّفاق على تبادل 887 أسيراً ومختطفا، وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيراً، بينهم سعوديون وسودانيون، في مقابل 706 من أسرى الحوثيين لدى القوات الحكومية.