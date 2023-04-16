الفريق بن عزيز يتعهد بإطلاق من تبقّى من الأسرى والمختطفين في سجون الحوثي

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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هنأ رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، الأسرى والمختطفين المحررين من سجون تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية بمناسبة نيلهم الحرية بعد سنوات من الاختطاف والمعاناة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن رئيس الاركان قولة: بأنه "لولا عناية الله ثم صمود أبطال قواتنا المسلحة الميامين في كل مواقع الشرف والبطولة لما توصلنا إلى تحرير هؤلاء الأسرى والمختطفين من سجون تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية".

وعبر الفريق بن عزيز، عن شكره وتقديره لجهود "كل الوسطاء الذين تدخلوا في هذه العملية الإنسانية سواء من الأشقاء أو الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، لإنجاح هذه العملية الإنسانية".

وشدد بن عزيز، على ضرورة إدراك الجميع أن تعنت تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية هو ما تسبب في تأخير خروج الأسرى والمختطفين، مشدداً على أهمية عدم تمرير هذا التعنت وتبييض صفحة هذا التنظيم الإرهابي.

وأوضح أن "كل من أطلقتهم الحكومة هم أسرى حرب؛ بينما من تم تحريرهم من سجون تنظيم جماعة الحوثي هم من المدنيين والمختطفين والمخفيين البعض منهم ليس له علاقة بالحرب". موضحاً أن هذا يأتي "حرصاً من قيادتنا السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على إنجاح هذه العملية الإنسانية كونها معنية بكل اليمنيين".

ولفت رئيس الأركان إلى "ما يحدث في سجون تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية من تعذيب للأسرى والمختطفين والمخفيين". مؤكداً ضرورة توثيق هذه الجرائم ومحاسبة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي على جرائمه بحق اليمنيين.

وفي السياق، تعهد رئيس الأركان لعائلات المختطفين و"كل إخواننا المختطفين والأسرى والمخفيين في سجون تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية بأننا سنعمل جاهدين من أجل تحريرهم جميعاً، وسنبذل كل الجهود من أجل تحريرهم".

وقال: لا يزال كثير من المختطفين والأسرى والمخفيين لدى تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية بدون أي مبرر، رغم كل التنازلات التي قدّمتها حكومتنا من أجل رفع المعاناة عنهم وعن أن أبناء الشعب اليمني، وعلى رأسهم السياسي البارز محمد قحطان والقائد العسكري البطل العميد فيصل رجب، وكثير من الأبطال الذين ما يزالون في سجون الحوثي".

وإلى ذلك، وجه رئيس الأركان رسالة إلى "آباء وأمهات الأسرى الذين أفرجت عنهم الحكومة في هذه الصفقة والصفقات السابقة واللاحقة بأن يحافظوا على أبنائهم ولا يلقوا بهم في براثن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية التي تلقي بهم إلى الموت". مطالباً: "كل أسرة بأن تحافظ على أبنائها وهذه نصيحة لوجه الله".

وقال رئيس الأركان: نحن نعتبر كل اليمنيين أمانة في أعناقنا جميعاً، يجب المحافظة عليهم وتحصينهم من أفكار تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، التي تعبئ الشباب بالحقد والكراهية ضد المجتمع والحياة".

وأكد الفريق بن عزيز، "أننا مع السلام، وأننا لا نحارب من أجل الحرب، وليس لدينا أحقاد أو كراهية أو انتقام، وإنما نحارب من أجل السلام الشامل والكامل الذي يضمن حريات وحقوق وكرامة كل اليمنيين". معبراً عن شكره وتقديره "لأشقائنا في تحالف دعم الشرعية سواء في الحرب أو السلام، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية".