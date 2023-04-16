لقاء «يمني سعودي» يناقش نتائج زيارة فريق الاخير إلى صنعاء

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش وزير الخارجية أحمد بن مبارك الأحد، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، نتائج الجهود المبذولة لإحلال السلام في البلاد.



وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، أن السفير السعودي اطلع وزير الخارجية على نتائج زيارة الفريق السعودي إلى صنعاء، بناء على المبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 والهدنة الانسانية في 2 ابريل 2022.



ورحب بن مبارك بجهود الرياض لإحياء مسار السلام في اليمن وكافة المساعي الاقليمية والدولية الهادفة لإنهاء انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة والوصول إلى حل سياسي شامل.



ويأتي هذا اللقاء، بعد ثلاث أيام من عودت آل جابر على رأس وفد سعودي إلى الرياض من صنعاء الذي أجرى فيها مشاورات مع جماعة الحوثي الانقلابية.