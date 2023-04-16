الفريق بن عزيز يتعهد بإطلاق من تبقّى من الأسرى والمختطفين في سجون الحوثي لقاء «يمني سعودي» يناقش نتائج زيارة فريق الاخير إلى صنعاء أبرز ما جاء في بيان جامعة الدول العربية بخصوص السودان تطورات “معركة السودان”.. قوات الدعم السريع تتحدث عن طيران “أجنبي” يضربها وأمريكا تصدر بياناً الحكومة الشرعية تتحدث صفقة مرتقبة بينها والمليشيات لتبادل الأسرى والمحتجزين اليمن تحصد المركز الأول بفرعي حفظ القرآن والآذان في مسابقة تنزانيا الدولية هل أجبرت إيران الحوثيين على تخفيف لهجة التصعيد ضد الرياض؟.. تقرير السعودية تسمح بزواج بناتها من هذه الجنسية العربية بشروط ميسرة.. لأول مرة السفير السعودي يلتقي أول مسئول في الشرعية بعد زيارته الى صنعاء بيان عاجل للفريق الحكومي حول انتهاء المرحلة الاولى من اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين
ناقش وزير الخارجية أحمد بن مبارك الأحد، مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، نتائج الجهود المبذولة لإحلال السلام في البلاد.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، أن السفير السعودي اطلع وزير الخارجية على نتائج زيارة الفريق السعودي إلى صنعاء، بناء على المبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 والهدنة الانسانية في 2 ابريل 2022.
ورحب بن مبارك بجهود الرياض لإحياء مسار السلام في اليمن وكافة المساعي الاقليمية والدولية الهادفة لإنهاء انقلاب الحوثيين على مؤسسات الدولة والوصول إلى حل سياسي شامل.
ويأتي هذا اللقاء، بعد ثلاث أيام من عودت آل جابر على رأس وفد سعودي إلى الرياض من صنعاء الذي أجرى فيها مشاورات مع جماعة الحوثي الانقلابية.