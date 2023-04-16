تطورات “معركة السودان”.. قوات الدعم السريع تتحدث عن طيران “أجنبي” يضربها وأمريكا تصدر بياناً

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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مع استمرار المعارك لليوم الثاني على التوالي في السودان، أكدت قوات الدعم السريع أنها تعرضت لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان، وحذرت من تدخل أي طرف ثالث.



وفي بيان نقلته وسائل إعلام قالت قوات الدعم السريع: “تتعرض قوات الدعم السريع في بورتسودان إلى هجوم من طيران أجنبي، نحذر من التدخل الأجنبي ونهيب الرأي العام الإقليمي والدولي إلى وقف هذا العدوان وإدانة هذا المسلك”.

واستمرت الاشتباكات العنيفة في العاصمة الخرطوم بالوقت الذي أعلنت فيه لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد القتلى جراء الاشتباكات وصل 56 قتيلاً.



وفي الساعات الأولى من الصباح، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان، أن “ساعة النصر اقتربت”، مبشرة الشعب السوداني بـ”أخبار سارة قريباً”، فيما نشرت قوات الدعم السريع مقطعاً مصوّراً قالت إنه لضرب مقر القوات البرية للجيش السوداني.



وجاء في بيان الجيش السوداني: “اقتربت ساعة النصر، نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، ودعواتنا للمصابين، ونبشر شعبنا الصابر الأبي بأخبار سارة قريبا بإذن الله”.



وفي تطورات متسارعة ليلة أمس، كان الجيش السوداني قد أعلن حلّ قوات الدعم السريع وإلغاء انتداب كل وحداته طالباً من مقاتليه الانضمام إلى قوات الجيش، فيما تحدث قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب “حميدتي” أنه لن يستسلم وسيواصل القتال.



تحذيرات دولية



وحذرت عدة دول عربية وغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات ومصر إلى جانب الأمم المتحدة وروسيا والصين من خطورة الوضع داعيةً إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة التفاوض.



ومن جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على ضرورة إنهاء الأطراف في السودان على الفور أعمال القتال، معرباً عن ترحيبه بفرصة التشاور مع وزراء خارجية السعودية والإمارات بشأن الاشتباكات الجارية في السودان.



وقال بلينكن: إن الإمارات والسعودية وأميركا اتفقت على ضرورة إنهاء الأطراف على الفور أعمال القتال دون شروط مسبقة.



وأضاف: “السبيل الوحيد للمضي قدما هو العودة إلى المفاوضات التي تدعم تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية”.



وعلى صعيد الخسائر البشرية، أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى إلى 56 قتيلاً، فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 600.





