الحكومة الشرعية تتحدث صفقة مرتقبة بينها والمليشيات لتبادل الأسرى والمحتجزين

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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كشف وفدا الحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي، اليوم الأحد، عن صفقة مرتقبة بين الجانبين لتبادل الأسرى والمحتجزين.



وهنأ رئيس الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمحتجزين، يحي محمد كزمان، المحررين وأسرهم وذويهم، وذلك في ختام عملية التبادل التي توجت بالإفراج عن 170 من الأسرى والمختطفين الموالين للحكومة الشرعية، على مدى ثلاثة أيام من بينهم قيادات عسكرية وأقارب لمسؤولين حكوميين، والصحفيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام.



وقال كزمان في بيان على تويتر "لن تكتمل فرحتنا حتى إخراج كل أبطالنا من سجون المليشيات، ونحن ملتزمون دائما بمبدأ الكل مقابل الكل حتى تصفير السجون".



وأضاف: "نقول لمن تبقى الفرج قريب اطمئنوا وهذا التزام منا بذلك والصفقة القادمة قريبة جدا" دون مزيد من التفاصيل.



في السياق نقلت وسائل إعلام حوثية، عن رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، القول، إنه من المقرر أن يتم عقد صفقة مقبلة (بين المليشيا والحكومة الشرعية) بإطلاق سراح 1400 أسير ومحتجز بواقع 700 من كل طرف.



واختتمت اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بموجب تفاهمات برن السويسرية في الـ 20 من مارس الماضي، والتي قضت بتبادل 887 محتجزاً على ذمة الصراع في اليمن.