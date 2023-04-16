اليمن تحصد المركز الأول بفرعي حفظ القرآن والآذان في مسابقة تنزانيا الدولية

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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فاز ممثلا اليمن والمرشحان من وزارة الأوقاف والإرشاد، القارئ جلال حمدي سعيد على المركز الأول فرع القرآن الكريم مع التجويد، والأخ عبدالله قائد عثمان على المركز الأول فرع الأذان، في مسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم.

وهنأ معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة المتسابقين، ومنح كلً منهما جائزة مالية قدرها مليون ريال مع برنامج عمرة متكامل.

وكانت اليمن قد حصدت المراكز الأولى في مسابقة جيبوتي المنعقدة الأسبوع الماضي.