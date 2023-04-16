السفير السعودي يلتقي أول مسئول في الشرعية بعد زيارته الى صنعاء

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. أحمد بن مبارك اليوم الاحد مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر التطورات السياسية ونتائج الجهود المبذولة لاحلال السلام في اليمن.

واطلع وزير الخارجية خلال اللقاء في الرياض على نتائج زيارة الفريق السعودي الى صنعاء برئاسة السفير آل جابر وذلك امتدادا للمبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 والهدنة الانسانية في 2 ابريل 2022.

وجدد وزير الخارجية الترحيب بجهود المملكة الرامية لاحياء مسار السلام في اليمن وكافة المساعي الاقليمية والدولية الهادفة لانهاء الانقلاب وايقاف الحرب التي تسببت فيها مليشيا الحوثي والوصول الى حل سياسي شامل ودائم مبني على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن 2216، وفق وكالة سبأ.