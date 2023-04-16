بيان عاجل للفريق الحكومي حول انتهاء المرحلة الاولى من اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مأرب

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استكملت اليوم الأحد المرحلة الأولى من عملية تبادل 890 محتجزا بين الجانبين الحكومي ومليشيا الحوثي، والتي جرت على مدى ثلاثة أيام بنجاح تام، وذلك بموجب نتائج الاجتماع السابع للجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين المنعقد في سويسرا خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس 2023م.

وجاء ذلك إنفاذا للتوجيهات الرئاسية والحكومية، وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق الكامل مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " شملت عملية التبادل الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي، والأربعة الصحفيين المحكومين ظلما بالإعدام، و 4 جثامين، وذلك عبر رحلات جوية قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بين ستة مطارات في اليمن والسعودية".

وطمأن الفريق الحكومي، ذوي باقي المعتقلين والمختطفين والمخفيين في سجون المليشيات، بالعمل على إنهاء معاناتهم ولم شملهم بمن فيهم اللواء فيصل رجب، والأستاذ محمد قحطان المشمولان بقرار مجلس الأمن .

واعرب عن أمله أن تمثل هذه الخطوة مفتتحا للإفراج عن جميع المحتجزين، وتصفير المعتقلات والسجون، عملا بقاعدة الكل مقابل الكل، وكذا أمله بوفاء المليشيات بالتزاماتها في الاجتماعات الأخيرة المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.

ونوه الفريق الحكومي، بالتوجيهات الرئاسية والحكومية التي ضمنت الاستقبال اللائق، وتقديم الرعاية الصحية والتأهيل النفسي، والمعونات المالية اللازمة، وغيرها من الخدمات المطلوبة للمحتجزين المفرج عنهم .. معبرا عن خالص شكره وتقديره للدور الفاعل والمستمر لتحالف دعم الشرعية من أجل إغلاق هذا الملف الإنساني، وكذا لدور مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عمليات الإفراج والتبادل.

ووصل إلى مطار تداوين بمحافظة مأرب اليوم الأحد، 89 محتجزا ومختطفاً من المدنيين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتهم الصحفيين الأربعة الذين أصدرت المليشيا بحقهم حكما بالإعدام، ونجل نائب رئيس الجمهورية السابق علي محسن، وذلك على متن طائرة الصليب الأحمر الدولي.

وكان في استقبال الأسرى والمختطفين المحررين كل من، المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، ورئيس اللجان التفاوضية الحكومية هادي هيج ، ووكيلا محافظة مأرب عبدالله أحمد الباكري ومحمد المعوضي، ووكيل وزارة الاعلام أحمد ربيع ووكيل وزارة النفط شوقي المخلافي وقيادات الأحزاب السياسية وأهالي المختطفين والأسرى وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدينة ووكلاء عدد من المحافظات.

وفُرش السجاد الأحمر للمحررين الأبطال، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري، تكريما للأبطال الذين نزلوا أرض المطار، رافعين شارة النصر، متوشحين العلم الجمهوري، هاتفين بروح والدم نفديك يا يمن.

وخرجت حشود جماهيرية من المواطنين إلى شوارع المدينة لاستقبال الأبطال المحررين واصطفت على جوانب شوارع المدينة وسارت بالسيارات والأقدام، مبتهجة بحريتهم ولم شملهم بأسرهم وتقديرا للتضحيات التي قدموها في سبيل الجمهورية ومكتسباتها.

وكانت قد انطلقت ثلاث طائرات أخرى من مطار تداوين تحمل على متنها 105 أسيرا من عناصر مليشيا الحوثي في ختام صفقة التبادل بين الحكومة الشرعية والحوثيين التي جرت برعاية أممية لتبادل 887 أسيرا ومختطفا ونفذت خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.