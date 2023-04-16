الرئيس العليمي يتعهد بالإفراج عن السياسي المختطف محمد قحطان واللواء فيصل رجب

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الأحد، بالعمل على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين، بمن فيهم السياسي البارز محمد قحطان واللواء فيصل رجب المعتقلون منذ ثمان سنوات في سجون الحوثيين.

جاء ذلك، في تغريدات على حساب، الرئبس رشاد العليمي، عقب إتمام المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقال العليمي :كانت الأيام الثلاث الماضية أياما سعيدة للشعب اليمني في كل مكان مع خواتم الشهر الفضيل، وقرب حلول عيد الفطر المبارك حيث التأمت مئات الأسر مع أحبائها.

وأضاف :“نأمل تمثل هذه الخطوة بارقة أمل على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل والمستقبل الذي يستحقه شعبنا”.

وتابع “نتعهد بمواصلة العمل للإفراج عن باقي المحتجزين والمحتجزات في سجون المليشيات بمن فيهم اللواء فيصل رجب والأستاذ محمد قحطان، وإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها”.

وامس الاول كذّب المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل، تصريحات عبدالقادر المرتضى رئيس وفد الحوثيين، بشأن وضع السياسي محمد قحطان.

وأكد فضائل في منشور على فيسبوك، أن اللجنة الحكومية المفاوضة في ملف الأسرى والمختطفين طرحت موضوع محمد قحطان على طاولة التبادل شأنه شأن غيره من المعتقلين والأسرى، غير أن الميليشيات الحوثية تتعنت منذ اللحظة الاولى حول قحطان بشكل خاص وترفض التعاطي مع ذلك.

وأشار إلى أن المفاوضات حول المختطفين مرّت بمراحل متعددة منها أن يدلي كل طرف بمعلومات عن حالة الأسرى والمختطفين لمكتب المبعوث الأممي والصليب الأحمر ورفضت الميليشيات الإدلاء بأي معلومات بخصوص قحطان، فضلا عن قبولها بالتفاوض حوله كما تدعي كذبا.

وقال: الفريق الحكومي يعلن أنه على أتم الاستعداد للتبادل بشأن قحطان فورا ودون أي تأخير، وكذلك فيصل رجب وكل من تبقى من المعتقلين على الأساس الذي نعلن عنه بشكل واضح: الكل مقابل الكل.

وكان المرتضى وهو رئيس لجنة أسرى الميليشيا قال في تصريحات يوم الجمعة، إن السياسي قحطان "كان أحد عقد المفاوضات" الأخيرة التي عقدت في سويسرا.

وأضاف المرتضى في لقاء مع قناة "المسيرة" التابعة للميليشيا "في هذه الجولة كانت إحدى العقد التي حالت دون التقدم بشكل كبير، أن حزب الاصلاح (الوفد الحكومي) طلبوا بمحمد قحطان، فبلغنا القيادة (في صنعاء)، قالوا لا مانع لدينا في التفاوض عليه".

وتابع: "عندما فتحنا المجال للتفاوض على قحطان رأينا أن الطرف الآخر (الحكومي)، غير جاد وغير صادق، ولم يكونوا جادين في التفاوض على محمد قحطان، بل تأكد لنا انهم يستخدمونه ورقة للابتزاز السياسي فقط".

يذكر أن مصير السياسي قحطان مجهول منذ اختطافه من منزله بصنعاء في 13 أبريل 2015، ولم يسمح الحوثيون بزيارته أو التواصل معه، كما أنه لم تخرج أي معلومات عن حالته سوى مذكرة لوكيل النيابة عبدالله الكميم، وجهها إلى وكيل جهاز الأمن السياسي في فبراير 2019، بأن يتم تنفيذ قرار الإفراج عن قحطان.

ووصل إلى مطار تداوين بمحافظة مأرب اليوم الأحد، 89 محتجزا ومختطفاً من المدنيين لدى مليشيا الحوثي .

وكانت قد انطلقت ثلاث طائرات أخرى من مطار تداوين تحمل على متنها 105 أسيرا من عناصر مليشيا الحوثي في ختام صفقة التبادل بين الحكومة الشرعية والحوثيين التي جرت برعاية أممية لتبادل 887 أسيرا ومختطفا ونفذت خلال أيام الجمعة والسبت والأحد.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثي على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بالخصوص.