مركز الفلك الدولي: احتمالية أن يشهد العالم الإسلامي اختلافا في موعد عيد الفطر عدم استقرار في قيمة العملة اليمنية صعودا وهبوطا ''أسعار الصرف اليوم'' بعد 8 سنوات.. الصحفيون الأربعة ينالون حريتهم ولحظات مؤثرة لاجتماعهم مع ذويهم.. صور المشاط يتحدى السعودية ويضعها امام خيارين والحوثي يعتبر آل جابر مجرد رسول لا يملك قرار تواصل المعارك في السودان لليوم الثاني برئاسة إسماعيل هنية.. وفد قيادي من حركة حماس يزور السعودية لأول مرة منذ سنوات مسلحون يقتلون سياسيا سابقا مسلما وشقيقه على الهواء مباشرة في الهند واتساب يصعّب مهمة المحتالين في تحديثات جديدة طال انتظارها الإفراج عن عشرات الأسرى في اليوم الأخير لتبادل السجناء في مأرب ظاهرة فلكية قد تؤثر على رؤية الهلال.. ومصادفة لم تحدث منذ سنوات بعيد الفطر
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاحد 16 ابريل
الأسعار بصنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 545
شراء السعودي 142
بيع السعودي 144
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1193
بيع الدولار 1200
شراء السعودي 318
بيع السعودي 320