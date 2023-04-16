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عدم استقرار في قيمة العملة اليمنية صعودا وهبوطا ''أسعار الصرف اليوم''

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاحد 16 ابريل

الأسعار بصنعاء

شراء الدولار            535

بيع الدولار                 545

شراء السعودي            142

بيع السعودي               144

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1193

بيع الدولار                  1200

شراء السعودي           318

بيع السعودي               320

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