المشاط يتحدى السعودية ويضعها امام خيارين والحوثي يعتبر آل جابر مجرد رسول لا يملك قرار

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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قال مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الحوثي، أن النقاشات مع الوفد السعودي بصنعاء كانت إيجابية حول العديد من النقاط.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة بعد عيد الفطر المبارك نظراً لطبيعة القضايا التي تم نقاشها.

ووجه المشاط تهديدا صريحا للسعودية والتحالف بقوله: '' أن يد اليمن هي الطولى والأقوى إذا ما فكر تحالف العدوان ومن ورائه أمريكا استئناف المواجهات العسكرية وعرقلة خطوات السلام''.

وتحدث المشاط عن دور عماني متميز وفعال لإحلال السلام.. زاعما ان الانتصار سيحققونه إما عن طريق السلام وتلبية مطالب الشعب اليمني العادلة أو من خلال الميدان العسكري، حد قوله.

في سياق متصل اعتبر القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي ان السفير السعودي محمد ال جابر لا يملك قرار وانما هو مجرد رسول.

ورصد محرر مأرب برس تغريدة للحوثي قال فيها: ''من اول جولة حوار

احد اسباب الجولات، ان من يصل للحوار رسل وليسوا أصحاب قرار''.