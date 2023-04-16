مركز الفلك الدولي: احتمالية أن يشهد العالم الإسلامي اختلافا في موعد عيد الفطر عدم استقرار في قيمة العملة اليمنية صعودا وهبوطا ''أسعار الصرف اليوم'' بعد 8 سنوات.. الصحفيون الأربعة ينالون حريتهم ولحظات مؤثرة لاجتماعهم مع ذويهم.. صور المشاط يتحدى السعودية ويضعها امام خيارين والحوثي يعتبر آل جابر مجرد رسول لا يملك قرار تواصل المعارك في السودان لليوم الثاني برئاسة إسماعيل هنية.. وفد قيادي من حركة حماس يزور السعودية لأول مرة منذ سنوات مسلحون يقتلون سياسيا سابقا مسلما وشقيقه على الهواء مباشرة في الهند واتساب يصعّب مهمة المحتالين في تحديثات جديدة طال انتظارها الإفراج عن عشرات الأسرى في اليوم الأخير لتبادل السجناء في مأرب ظاهرة فلكية قد تؤثر على رؤية الهلال.. ومصادفة لم تحدث منذ سنوات بعيد الفطر
قال مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الحوثي، أن النقاشات مع الوفد السعودي بصنعاء كانت إيجابية حول العديد من النقاط.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة بعد عيد الفطر المبارك نظراً لطبيعة القضايا التي تم نقاشها.
ووجه المشاط تهديدا صريحا للسعودية والتحالف بقوله: '' أن يد اليمن هي الطولى والأقوى إذا ما فكر تحالف العدوان ومن ورائه أمريكا استئناف المواجهات العسكرية وعرقلة خطوات السلام''.
وتحدث المشاط عن دور عماني متميز وفعال لإحلال السلام.. زاعما ان الانتصار سيحققونه إما عن طريق السلام وتلبية مطالب الشعب اليمني العادلة أو من خلال الميدان العسكري، حد قوله.
في سياق متصل اعتبر القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي ان السفير السعودي محمد ال جابر لا يملك قرار وانما هو مجرد رسول.
ورصد محرر مأرب برس تغريدة للحوثي قال فيها: ''من اول جولة حوار
احد اسباب الجولات، ان من يصل للحوار رسل وليسوا أصحاب قرار''.