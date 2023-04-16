برئاسة إسماعيل هنية.. وفد قيادي من حركة حماس يزور السعودية لأول مرة منذ سنوات

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يستعد وفد قيادي من حركة حماس لإجراء زيارة إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد، بعد سنوات طويلة من القطيعة في العلاقات بين الجانبين.

وعلمت "عربي21" أن الوفد يضم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس إقليم الخارج خالد مشعل، وعضوي المكتب السياسي خليل الحية وزاهر جبارين.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة تأتي لغرض أداء العمرة، بعد موافقة سعودية، لافتة إلى أن الوفد قد يعقد لقاءات مع مسؤولين في الاستخبارات السعودية. ومن المتوقع أن يناقش الوفد العلاقات الثنائية، وملف المعتقلين الفلسطينيين في المملكة".

وفي آب/ أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاما على القيادي في الحركة محمد الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر، أفرجت السلطات السعودية عن الخضري، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات، وفي شباط/ فبراير الماضي، تم الإفراج عن عدد من الفلسطينيين والأردنيين بعد قضاء محكوميتهم