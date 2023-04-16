تواصل المعارك في السودان لليوم الثاني برئاسة إسماعيل هنية.. وفد قيادي من حركة حماس يزور السعودية لأول مرة منذ سنوات مسلحون يقتلون سياسيا سابقا مسلما وشقيقه على الهواء مباشرة في الهند واتساب يصعّب مهمة المحتالين في تحديثات جديدة طال انتظارها الإفراج عن عشرات الأسرى في اليوم الأخير لتبادل السجناء في مأرب ظاهرة فلكية قد تؤثر على رؤية الهلال.. ومصادفة لم تحدث منذ سنوات بعيد الفطر مالذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي في اجتماع غداً بشأن اليمن؟ رئيس مجلس الانقلاب الحوثي يكشف تفاصيل المفاوضات مع الوفد السعودي وموعد عقد الجولة الثانية النجم الفرنسي مبابي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه الكشف عن تفاصيل تطور الوضع في السودان وكيف بلغ حد في اندلاع اشتباكات مسلحة؟
يستعد وفد قيادي من حركة حماس لإجراء زيارة إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد، بعد سنوات طويلة من القطيعة في العلاقات بين الجانبين.
وعلمت "عربي21" أن الوفد يضم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس إقليم الخارج خالد مشعل، وعضوي المكتب السياسي خليل الحية وزاهر جبارين.
وأشارت المصادر إلى أن الزيارة تأتي لغرض أداء العمرة، بعد موافقة سعودية، لافتة إلى أن الوفد قد يعقد لقاءات مع مسؤولين في الاستخبارات السعودية. ومن المتوقع أن يناقش الوفد العلاقات الثنائية، وملف المعتقلين الفلسطينيين في المملكة".
وفي آب/ أغسطس 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاما على القيادي في الحركة محمد الخضري، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.
وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر، أفرجت السلطات السعودية عن الخضري، بعد اعتقال دام ثلاث سنوات، وفي شباط/ فبراير الماضي، تم الإفراج عن عدد من الفلسطينيين والأردنيين بعد قضاء محكوميتهم