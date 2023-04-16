واتساب يصعّب مهمة المحتالين في تحديثات جديدة طال انتظارها

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بدأ تطبيق التواصل الفوري "واتساب" في طرح عدة مزايا جديدة تعزز أمن المستخدمين وتصعّب المهمة على المحتالين الذين يريدون تنفيذ عمليات إجرامية ضد مستخدمي التطبيق.
وتتركز المزايا الجديدة حول حماية المستخدمين مما يعرف بـ "SIM Jacking"، وهو نوع من الجرائم الإلكترونية يحدث بعدما يحصل المجرمون على شريحة الهاتف، ومن خلالها يجرون مكالمات هاتفية ويبعثون برسائل.
ويكلف هذا الأمر الضحايا الكثير، إذ قد يتفاجؤون بفواتير هاتفية باهظة.
وليس هذا فحسب، إذ يسعى "واتساب" إلى مكافحة ما يعرف بـ"الهندسة الاجتماعية"، وهي هجمات إلكترونية تتم عبر اختراق البريد الإلكتروني. أخبار ذات صلة مساع في الكونغرس الأميركي لحظر تيك توك نهائيا.
واتساب" ينسخ ميزة موجودة في "تلغرام" وسيلاحظ المستخدم عندما يقوم بتحميل التطبيق على هاتفه الجديد، أن "واتساب" يطرح عليه عدة أسئلة وطلبات، مثل أن يطلب منه استخدام الهاتف القديم لتأكيد أنه يريد نقل الحساب إلى هاتف جديد.
لكن البعض قد يقلق من احتمال أن يقفل عليهم باب الوصول إلى الحساب مجددا.
وفي حال لم يتمكن المستخدم من الوصول إلى هاتفه القديم، لأي سبب كان، فبوسعه مطالبة "واتساب" بإرسال كلمة مرور لمدة ثوان. وقال متحدث باسم "واتساب" لموقع "engadget" التقني، إن حماية الحساب سيتفعّل فقط في حالة اكتشفت الشركة وجود محاولة تسجيل مشبوهة