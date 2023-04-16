رئيس مجلس الانقلاب الحوثي يكشف تفاصيل المفاوضات مع الوفد السعودي وموعد عقد الجولة الثانية

الأحد 16 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال رئيس مجلس الانقلاب التابع للحوثيين المدعو مهدي المشاط بان جماعته اتفقت مع الوفد السعودي الذي زار صنعاء الاسبوع الماضي على عقد جولة ثانية من المفاوضات بعد عيد الفطر المبارك.

المشاط خلال اجتماع مع كبار معاونيه في حكومة الانقلاب بصنعاء اوضح بان النقاشات مع الوفد السعودي كانت "إيجابية" حول عدد من النقاط.

وتابع" أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة بعد عيد الفطر المبارك نظراً لطبيعة القضايا التي تم نقاشها".

وذكرت وكالة الانباء الخاضعة للحوثيين، ان الاجتماع ثمن الدور العماني المتميز والفعال لإحلال "السلام المشرف لأبناء الشعب اليمني"،حد تعبيره.