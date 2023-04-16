رئيس مجلس الانقلاب الحوثي يكشف تفاصيل المفاوضات مع الوفد السعودي وموعد عقد الجولة الثانية النجم الفرنسي مبابي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه الكشف عن تفاصيل تطور الوضع في السودان وكيف بلغ حد في اندلاع اشتباكات مسلحة؟ عاجل: أول بيان رسمي للحكومة الشرعية حول زيارة الوفد السعودي الى صنعاء قوات الدعم السريع تعلن تحديد مخبأ البرهان وكباشي والحسين وتكشف عن تطورات جديدة و تقدم لقواتها في الخرطوم والولايات المدمر هالاند يحطم رقم رونالدو.. وغوارديولا يحرمه من كسر رقم صلاح الكشف عن أبرز نقاط الخلاف بين الحوثيين والسعوديين في الحوار الأخير بصنعاء حرب واتهامات وتهديدات متبادلة.. ماذا يحدث في السودان ولماذا؟ الوفد الحكومي يفند ''أكاذيب'' الحوثيين بشأن محمد قحطان الخارجية السعودية تعلن نتائج زيارة السفير آل جابر الى صنعاء وماهي الخطوة القادمة ؟
قال رئيس مجلس الانقلاب التابع للحوثيين المدعو مهدي المشاط بان جماعته اتفقت مع الوفد السعودي الذي زار صنعاء الاسبوع الماضي على عقد جولة ثانية من المفاوضات بعد عيد الفطر المبارك.
المشاط خلال اجتماع مع كبار معاونيه في حكومة الانقلاب بصنعاء اوضح بان النقاشات مع الوفد السعودي كانت "إيجابية" حول عدد من النقاط.
وتابع" أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة بعد عيد الفطر المبارك نظراً لطبيعة القضايا التي تم نقاشها".
وذكرت وكالة الانباء الخاضعة للحوثيين، ان الاجتماع ثمن الدور العماني المتميز والفعال لإحلال "السلام المشرف لأبناء الشعب اليمني"،حد تعبيره.