النجم الفرنسي مبابي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه

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حقق الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، رقما تاريخيا، خلال مباراة فريقه أمام ضيفه لانس، مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المحلي لكرة القدم.
وأحرز مبابي هدف التقدم للفريق الباريسي عند الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "بارك دي برانس
ووفقا لشبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، فإن مبابي أصبح هداف فريق باريس سان جيرمان عبر تاريخ دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "ليغ 1"، برصيد 139 هدفا، متجاوزا بفارق هدف واحد المهاجم الأوروغوياني إديسون كافاني، ويليهما النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 113 هدفا.
كما يعد المهاجم الشاب (24 عاما) هداف باريس سان جيرمان التاريخي برصيد 203 أهداف أحرزها خلال 253 مباراة، في جميع البطولات.
وينتهي عقد كليان مبابي مع باريس سان جيرمان صيف 2024 مع خيار التمديد لعام إضافي، وتحوم الشكوك حول استمراره مع النادي الباريسي، وسط أنباء عن انتقاله إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر