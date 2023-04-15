الكشف عن تفاصيل تطور الوضع في السودان وكيف بلغ حد في اندلاع اشتباكات مسلحة؟

السبت 15 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وقعت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع (القوات الخاصة) في السودان في 15 أبريل.

كل طرف من أطراف النزاع يتهم الآخر بالمسؤولية عن التصعيد: يدعي الجيش أن قوات الدعم السريع هاجمت مقره، وتزعم القوات الخاصة أن مقارها في الخرطوم تعرضت لهجوم "بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وقد جمعت تاس المعلومات الرئيسية المتوفرة حول ما يجري في السودان. ما الذي حدث

ـــ بدأت الاشتباكات بالقرب من منطقة قاعدة مروي العسكرية والخرطوم.

وتفيد التقارير بأن الاشتباكات انتقلت بعد ذلك لولاية شمال دارفور. ـــ وقالت القوات الخاصة إن وحدات الجيش هاجمت مقرها.

وأكد ممثل عن الجيش السوداني ذلك، لكنه أشار إلى أن هذا الهجوم كان ردا على هجمات قوات الرد السريع على مفارز عسكرية في عدة أحياء بالمدينة.

ـــ في وقت لاحق، كانت هناك تقارير عن غارات جوية شنها الجيش على المقر. كما دمر الجيش أكثر من 80 مركبة تابعة للقوات الخاصة في مدينة مروي.

ـــ جميع مداخل القصر الرئاسي في الخرطوم أغلقت، والقصر نفسه محاط بمركبات مدرعة تابعة للجيش السوداني، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

ـــ وأعلنت القوات الخاصة السودانية أنها سيطرت على مطاري الخرطوم ومروي، وأكدت قناة الحدث التلفزيونية السيطرة على عدة مقاتلات روسية الصنع في مطار مروي. لكن في وقت لاحق، أكد الجيش أنه يسيطر على مطاري الخرطوم ومروي.

ـــ توقف التلفزيون السوداني عن البث بعد تقارير عن إطلاق نار في مقره.

ـــ قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يتابع شخصيا تطورات الوضع. من ناحية ثانية أعلنت قوات الرد السريع عن سيطرتها على مقر إقامة البرهان، لكن الجيش نفى هذه التصريحات.

وفقا لرئيس أمن رئيس المجلس السيادي (الهيئة الحاكمة للبلاد)، البرهان "في مكان آمن ويتابع شخصيا ما يحدث". واعترف البرهان بإمكانية نقل وحدات عسكرية إضافية إلى الخرطوم من مناطق أخرى إذا استمرت الاشتباكات مع قوات الدعم السريع.

ـــ ووصف قائد القوات الخاصة السودانية، محمد حمدان دقلو، المواجهة مع الجيش بأنها لم تكن اختيارية. وهو يعتقد أن " نتيجة المعركة ستتقرر في الأيام المقبلة." الضحايا والمصابون

ـــ أبلغ ممثل لجنة أطباء السودان أن هناك قتلى و جرحى وأن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب العشرات في الاشتباكات بالخرطوم.

ـــ دعت وزارة الصحة السودانية الأطباء إلى القدوم إلى مستشفيات الخرطوم لتقديم المساعدة.

ـــ لا توجد بيانات عن وجود إصابات بين المواطنين الروس. رد فعل في العالم ـــ أوضحت السفارة الروسية أن القتال في الخرطوم يجري بالقرب من القصر الرئاسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة ، والمطار، والسوق المركزية، وكذلك بالقرب من القواعد العسكرية في جنوب العاصمة السودانية.

ـــ وصفت البعثة الدبلوماسية الوضع في الخرطوم بأنه مضطرب ولا يتجه نحو التهدئة وأوصت المواطنين الروس بالبقاء في منازلهم وعدم الاقتراب من النوافذ بسبب القتال.

ـــ قال السفير الروسي لدى السودان اندريه تشيرنوفول أن موسكو تتوقع انتقال الوضع "في الساعات المقبلة" من مرحلة المواجهة المسلحة إلى مرحلة التفاوض.

ـــ أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى قلق الجانب الروسي من "الأحداث المأساوية التي تجري في السودان" ودعت أطراف النزاع إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار.

ـــ دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل جميع القوات في السودان إلى وقف الاشتباكات المسلحة على الفور وضمان حماية المدنيين.

ـــ تعتقد وزارة الخارجية التركية أنه الأزمة يمكن حلها من خلال التوافق الوطني. مقدمات للتصعيد

ـــ استمرت الأزمة السياسية في السودان لسنوات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 نتيجة انقلاب عسكري، بعد حكمه البلاد لمدة 30 عاما.

ـــ تصاعد الوضع في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب خلافات بين البرهان، الذي يرأس أيضا المجلس السيادي، ومحمد حمدان دقلو، نائبه في المجلس.

ـــ في أكتوبر 2021 ، حل البرهان الحكومة المدنية وفرض حالة الطوارئ في السودان.

وتعهد بإجراء انتخابات عامة في يوليو 2023 ـــ في ديسمبر 2022، أبرمت القوى السياسية الرئيسية في يالسودان اتفاقية إطارية، تضمنت استبعاد الجيش من السياسة وإصلاح قوات الأمن. وكان من المفترض أن يتم توقيع على الاتفاقية في أوائل أبريل، ولكن التوقيع تأجل مرتين. دون الإعلان عن موعد جديد حتى الآن.

ـــ في ليلة 12-13 أبريل، أصدر الجيش السوداني إنذارا نهائيا لوحدات القوات الخاصة، مطالبا إياها بمغادرة قاعدة مروي. ووفقا لمصدر عسكري سوداني، نشرت القوات الخاصة عدة وحدات هناك دون إخطار قيادة الجيش السوداني بإعادة الانتشار.

ومع ذلك ، في اليوم نفسه ، دخلت الخرطوم أكثر من 50 مركبة تابعة للقوات الخاصة ووصلت تعزيزات من دارفور.

ـــ تختلف وجهات نظر الجيش والقوات الخاصة حول البنية الأمنية المستقبلية ومبادئ تشكيل قوات مسلحة موحدة.

تتلخص الخلافات بشكل أساسي في نقطتين رئيسيتين: توقيت إدراج وحدات القوات الخاصة في جيش واحد، والاتفاق على شخصية القائد العام للقوات المسلحة

-عسكري محترف أو رئيس مدني للبلاد. هذا ما يجب أن تفعله الاتفاقية، التي لم يتم التوقيع عليها بعد