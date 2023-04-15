عاجل: أول بيان رسمي للحكومة الشرعية حول زيارة الوفد السعودي الى صنعاء

السبت 15 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-عدن

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رحبت الجمهورية اليمنية، بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية المتعلق بزيارة فريقها الى صنعاء برئاسة السفير محمد آل جابر.

وأشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رسمي اليوم، بجهود المملكة المستمرة لتخفيف المعاناة الانسانية وإحياء مسار السلام في اليمن امتداداً لمبادرتها المعلنة في مارس 2021..مجددة باسم الحكومة اليمنية تأكيدها على دعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكافة المساعي الاقليمية والدولية الرامية لإنهاء الانقلاب وإيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والمستدام.

وأكد البيان، حرص الحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني والاستمرار في تعاملها الإيجابي مع كافة المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن ووقف عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني الذي أنتج اسوأ ازمة إنسانية في تاريخ اليمن، والوصول إلى حل سياسي شامل ودائم مبني على المرجعيات المتفق عليها.

واليوم السبت قالت الخارجية السعودية في بيان مقتضب -اطلع عليه مأرب برس-، ان فريق المملكة(الوفد السعودي) برئاسة السفير آل جابر عقد مجموعةً من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.

ووفق البيان، اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية.

واضاف: ونظرا للحاجة للمزيد من النقاشات فسوف تستكمل تلك اللقاءات في اقرب وقت، بما يودي الى التوصل الى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من كل الأطراف اليمنية.