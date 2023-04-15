المدمر هالاند يحطم رقم رونالدو.. وغوارديولا يحرمه من كسر رقم صلاح

السبت 15 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ليستر سيتي (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت،ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الإنجليزي جون ستونز التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا، بعد مرور خمس دقائق فقط من البداية.

ومن ثم أحرز هالاند هدفين متتاليين في الدقيقتين (13 من ركلة جزاء، و25) من زمن الشوط الأول، وتم استبداله في فترة الاستراحة ما بين الشوطين.

بينما سجل المهاجم النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 75 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده إلى 32 هدفا هذا الموسم، وبات على بعد 3 أهداف فقط، لكي يصبح الهداف التاريخي "للبريميرليغ" خلال موسم واحد، اللقب الذي يحمله الثنائي الإنجليزي أندي كول وآلان شيرار (34 هدفا).

وحطم النجم النرويجي رقم الثنائي الأوروغوياني لويس سواريز (ليفربول)، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، اللذين سجلا 31 هدفا خلال موسم واحد، وعادل رقم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الحالي، الذي سجل 32 هدفا أيضا خلال الموسم (2017-2018).

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