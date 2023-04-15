الخارجية السعودية تعلن نتائج زيارة السفير آل جابر الى صنعاء وماهي الخطوة القادمة ؟

السبت 15 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت الخارجية السعودية اليوم السبت نتائج لقاء سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر مع مليشيات الحوثي بصنعاء.

وقالت في بيان مقتضب- اطلع عليه مأرب برس- ان فريق المملكة(الوفد السعودي) برئاسة السفير آل جابر عقد مجموعةً من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.

ووفق البيان، اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية.

واضاف: ونظرا للحاجة للمزيد من النقاشات فسوف تستكمل تلك اللقاءات في اقرب وقت، بما يودي الى التوصل الى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من كل الأطراف اليمنية.

وكانت بعض القيادات الحوثية ووسائل اعلام تابعة للجماعة هاجمت السفير السعودية اثناء تواجده بصنعاء، وقالت انه أظهر نفسه بدور الوسيط فيما هو طرف، وفق تعبيرها.

وغادر الوفدان السعودي والعماني امس العاصمة صنعاء بعد نحو اسبوع من وصلوهما، دون الاعلان عن التوصل لأي اتفاق مع جماعة الحوثي.