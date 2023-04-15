حرب واتهامات وتهديدات متبادلة.. ماذا يحدث في السودان ولماذا؟ الوفد الحكومي يفند ''أكاذيب'' الحوثيين بشأن محمد قحطان الخارجية السعودية تعلن نتائج زيارة السفير آل جابر الى صنعاء وماهي الخطوة القادمة ؟ أحد أكثر البراكين دموية في العالم يستعد للانفجار في الأيام القادمة اشتباكات وحرب طاحنة في السودان وطائرات الجيش تتدخل وانفجار عنيف بالخرطوم بعد تويتر..الملياردير إيلون ماسك يريد الاستحواذ على منصة رقمية بارزة بدعم سعودي.. تأهيل 600 وحدة سكنية في عدن أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.. وبرنت يتجاوز 86 دولاراً للبرميل انفجار الوضع عسكريا وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على القصر الجمهوري في الخرطوم و3 مطارات اللاعب المغربي أشرف حكيمي “يصدم” طليقته بمفاجأة جديدة
أعلنت الخارجية السعودية اليوم السبت نتائج لقاء سفيرها لدى اليمن محمد آل جابر مع مليشيات الحوثي بصنعاء.
وقالت في بيان مقتضب- اطلع عليه مأرب برس- ان فريق المملكة(الوفد السعودي) برئاسة السفير آل جابر عقد مجموعةً من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.
ووفق البيان، اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية.
واضاف: ونظرا للحاجة للمزيد من النقاشات فسوف تستكمل تلك اللقاءات في اقرب وقت، بما يودي الى التوصل الى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من كل الأطراف اليمنية.
وكانت بعض القيادات الحوثية ووسائل اعلام تابعة للجماعة هاجمت السفير السعودية اثناء تواجده بصنعاء، وقالت انه أظهر نفسه بدور الوسيط فيما هو طرف، وفق تعبيرها.
وغادر الوفدان السعودي والعماني امس العاصمة صنعاء بعد نحو اسبوع من وصلوهما، دون الاعلان عن التوصل لأي اتفاق مع جماعة الحوثي.