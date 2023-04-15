اشتباكات وحرب طاحنة في السودان وطائرات الجيش تتدخل وانفجار عنيف بالخرطوم بعد تويتر..الملياردير إيلون ماسك يريد الاستحواذ على منصة رقمية بارزة بدعم سعودي.. تأهيل 600 وحدة سكنية في عدن أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.. وبرنت يتجاوز 86 دولاراً للبرميل انفجار الوضع عسكريا وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على القصر الجمهوري في الخرطوم و3 مطارات اللاعب المغربي أشرف حكيمي “يصدم” طليقته بمفاجأة جديدة اللواء ناصر هادي يصل الرياض الصليب الأحمر يصدر بياناً حول صفقة تبادل الأسرى التي تمت اليوم اللواء العرادة يناقش مع لجنة المفاوضات العسكرية أولويات وخطط المرحلة القادمة مليشيات الحوثي تكشف رسمياً تفاصيل نتائج المفاوضات مع الوفد السعودي
سلاح الجو ينفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة السودانية فيما تحدثت وسائل إعلام عن تدمير الطيران الحربي لمعسكر تابع لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل.
تتسارع الأحداث في السودان حيث اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت السفارتان الأميركية والروسية، وكذلك القوى المدنية في السودان إلى التهدئة.
طائرات حربية تحلق في سماء الخرطوم دوي انفجار عنيف في العاصمة السودانية وسائل إعلام سودانية: أنباء عن تدمير الطيران الحربي معسكرا بمنطقة شرق النيل تابع لقوات الدعم السريع واحتراق طائرات مدنية في مطار الخرطوم
الجيش السوداني يعلن أن سلاح الجو ينفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية تؤكد أنها لا تزال تسيطر على كل القواعد والمطارات الجيش السوداني يؤكد أنه "يسيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الناطق باسم الجيش السوداني يقول إن القتال يدور حول بعض المرافق الاستراتيجية
وشهود يتحدثون عن "تحرك دبابات"
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الرئاسي السوداني قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر عبد الفتاح البرهان السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيّض السيطرة على عدد من المواقع بالولايات