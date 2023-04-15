اشتباكات وحرب طاحنة في السودان وطائرات الجيش تتدخل وانفجار عنيف بالخرطوم

السبت 15 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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سلاح الجو ينفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة السودانية فيما تحدثت وسائل إعلام عن تدمير الطيران الحربي لمعسكر تابع لقوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل.

تتسارع الأحداث في السودان حيث اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت السفارتان الأميركية والروسية، وكذلك القوى المدنية في السودان إلى التهدئة.

طائرات حربية تحلق في سماء الخرطوم دوي انفجار عنيف في العاصمة السودانية وسائل إعلام سودانية: أنباء عن تدمير الطيران الحربي معسكرا بمنطقة شرق النيل تابع لقوات الدعم السريع واحتراق طائرات مدنية في مطار الخرطوم

الجيش السوداني يعلن أن سلاح الجو ينفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية تؤكد أنها لا تزال تسيطر على كل القواعد والمطارات الجيش السوداني يؤكد أنه "يسيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الناطق باسم الجيش السوداني يقول إن القتال يدور حول بعض المرافق الاستراتيجية

وشهود يتحدثون عن "تحرك دبابات"

قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الرئاسي السوداني قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مقر عبد الفتاح البرهان السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيّض السيطرة على عدد من المواقع بالولايات