انفجار الوضع عسكريا وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على القصر الجمهوري في الخرطوم و3 مطارات

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أعلنت قوات الدعم السريع في السودان اليوم السبت أنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم و3 مطارات.
وقالت القوات المسلحة التي يقودها محمد حمدان دقلو، في بيان، إنها تمكنت من "السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى".
وأضاف البيان: "إزاء الهجوم الذي شنته قوة من القوات المسلحة صباح اليوم السبت على قواتنا المتواجده في أرض المعسكرات بسوبا وجرا هذا التعدي الذي تصدت له قوات الدعم السريع بكل بسالة وتضحية فقد تمت السيطرة الكاملة على المواقع التالية:
القصر الجمهوري، بيت الضيافة، القبض على القوة المهاجمة، السيطرة على مطار الخرطوم ومروي والأبيض، السيطرة على عدد من المواقع بالولايات".
وتابع: "إن ما قامت به قيادة القوات المسلحة وعدد من الضباط يمثل تعدي واضح على قواتنا التي كانت تلتزم بالسلمية وتتحلى بضبط النفس.
ونشير إلى أن مسلك قيادة القوات المسلحة يؤكد عدم الرغبة في استقرار وأمن الوطن إلا أن الشرفاء من أبناء القوات المسلحة انضموا لخيار الشعب".
واندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح