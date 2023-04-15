اللاعب المغربي أشرف حكيمي “يصدم” طليقته بمفاجأة جديدة

السبت 15 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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خلال محاولاتها للحصول على نصف ثروة مدافع باريس سان جيرمان بعد انفصالهما، تعرضت هبة عبوك طليقة النجم المغربي أشرف حكيمي، لصدمة قوية، وفق ما أوردته مجلة فرنسية اليوم الجمعة.



وانفصلت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية البالغة 36 عاماً عن حكيمي البالغ 24 عاماً مؤخراً بعد قيام فتاة بالتوجه إلى مركز الشرطة في شهر فبراير/شباط الماضي، لاتهام اللاعب بالاعتداء الجنسي عليها في منزله.

يذكر أن عبوك كشفت في بيان الشهر الماضي، أنها ستقف دائماً إلى جانب الضحية، وذلك في أول حديث مباشر لها عن قضية اتهام اللاعب الدولي بالاغتصاب.

وبحسب ما أوردته مجلة “First Mag” الفرنسية، الجمعة، فإن هبة عبوك حاولت الاستيلاء على نصف أصول وثروة اللاعب المغربي، ولكنها تعرضت لصدمة قوية بعدما عرفت أن اللاعب لا يملك شيئاً باسمه.

وأشارت إلى أنه رغم اعتبار حكيمي أحد أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الفرنسي، حيث يحصل على ما يزيد عن مليون يورو شهرياً، إلا أنه يضع كامل دخله تحت اسم والدته منذ فترة طويلة.

هذا وسيسعى الفريق القانوني للممثلة الإسبانية، وفقاً للمجلة، للحصول على ما يكفي لتغطية احتياجات طفلين أنجبتهما خلال زواجها من حكيمي.

يذكر أن النجم المغربي سبق أن تحدث أكثر من مرة عن دور والدته الكبير في حياته ومدى تأثيرها على مسيرته كلاعب منذ بداية مشواره الاحترافي وحتى الآن.

وعلى الرغم من أن الأخبار أثارت ضجة في إسبانيا وفرنسا والمغرب، فإنه من المعروف أيضاً أن عبوك ليست في وضع تحتاج فيه إلى جزء من ثروة زوجها السابق لتتمكن من تغطية نفقاتها، حيث لديها ثروة من ملكها.