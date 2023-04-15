اللاعب المغربي أشرف حكيمي “يصدم” طليقته بمفاجأة جديدة اللواء ناصر هادي يصل الرياض الصليب الأحمر يصدر بياناً حول صفقة تبادل الأسرى التي تمت اليوم اللواء العرادة يناقش مع لجنة المفاوضات العسكرية أولويات وخطط المرحلة القادمة مليشيات الحوثي تكشف رسمياً تفاصيل نتائج المفاوضات مع الوفد السعودي تعرف على لاعب عربي واحد فقط في التشكيلة المثالية لدوري الأبطال الأوروبية البنتاغون يكشف لأول مرة عن معلومات خطيرة عن الجندي المتورط في تسريب المعلومات السرية صنعاء.. مغادرة الوفد العماني ولا نتائج أول اعتراف حوثي رسمي حول مصير السياسي اليمني محمد قحطان وصول الدفعة الأولى ضمن صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين.. 35 مقابل 125
وصل إلى العاصمة السعودية الرياض اللواء ناصر منصور هادي الوكيل السابق لجهاز الأمن السياسي في محافظات عدن، لحج، وأبين، وذلك غداة الافراج عنه من سجون مليشيا الحوثي ضمن المرحلة الاولى من عمليات تبادل المحتجزين التي انطلقت اليوم الجمعة بتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وكان في استقبال اللواء ناصر منصور هادي، نائب رئيس مجلس النواب علي محمد الشدادي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزيرا الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والداخلية اللواء ابراهيم حيدان وعدد من المسؤولين.
وشملت عملية التبادل هذا اليوم 318 محتجزا من الجانبين بينهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الاسبق.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات المحتجزين والمختطفين، وكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل، اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالمحتجزين المفرج عنهم ليشمل ذلك تقديم الدعم اللازم لهم، وتشكيل لجان لتوفير الرعاية الصحية والنفسية، والمشورة القانونية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية.
وكانت مصادر صحفية قد تحدثت بإن طائرة خاصة أقلت اللواء ناصر هادي إلى السعودية، عقب وصوله عدن جراء انهيار حالته الصحية، نتيجة خطأ طبي في سجن المليشيات.
وأوضحت المصادر أن اللواء ناصر هادي يعاني من مضاعفات إثر تعرضه قبل أيام في المعتقل لحقنة زائـدة من هرمـون الأنسـوليـن، وهو بحاجة ماسة للعلاج بشكل عاجل.