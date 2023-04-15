اللواء ناصر هادي يصل الرياض

السبت 15 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصل إلى العاصمة السعودية الرياض اللواء ناصر منصور هادي الوكيل السابق لجهاز الأمن السياسي في محافظات عدن، لحج، وأبين، وذلك غداة الافراج عنه من سجون مليشيا الحوثي ضمن المرحلة الاولى من عمليات تبادل المحتجزين التي انطلقت اليوم الجمعة بتيسير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكان في استقبال اللواء ناصر منصور هادي، نائب رئيس مجلس النواب علي محمد الشدادي، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزيرا الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، والداخلية اللواء ابراهيم حيدان وعدد من المسؤولين.

وشملت عملية التبادل هذا اليوم 318 محتجزا من الجانبين بينهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الاسبق.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات المحتجزين والمختطفين، وكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل، اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالمحتجزين المفرج عنهم ليشمل ذلك تقديم الدعم اللازم لهم، وتشكيل لجان لتوفير الرعاية الصحية والنفسية، والمشورة القانونية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت بإن طائرة خاصة أقلت اللواء ناصر هادي إلى السعودية، عقب وصوله عدن جراء انهيار حالته الصحية، نتيجة خطأ طبي في سجن المليشيات.