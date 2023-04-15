الصليب الأحمر يصدر بياناً حول صفقة تبادل الأسرى التي تمت اليوم

السبت 15 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استكمال تبادال 318 أسيرا ومختطفا بين الحكومة وجماعة الحوثي الارهابية، خلال اليوم الأول من برنامج تنفيذ صفقة التبادل الموقعة بين الجانبيين في 20 مارس الماضي.



وقال بيان صادر عن الصليب الأحمر، إنها استكملت عملية تبادل 318 محتجزاً بين الحكومة وجماعة الحوثي، على دفعتين، بينهم اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي المشمولان بقرار مجلس الامن الدولي رقم 2016م.



وبحسب الصليب الأحمر، فقد استقبل مطار عدن 69 محتجزا من القوات الحكومية، فيما استقبل مطار صنعاء 249 أسيرا حوثيا.



وأكد الصليب الأحمر، أنه سيواصل عملية تبادل المحتجزين والمختطفين خلال اليومين القادمين عبر مطارات أبها، الرياض، والمخا، مأرب، صنعاء.